Иван Носков поздравил с Днем космонавтики сотрудников РКЦ «Прогресс»

В честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека космос в ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялось торжественное заседание научно-технического совета. Участие в нем принял глава города Самары Иван Носков. Вместе с федеральным инспектором по Самарской области Михаилом Феоктистовым и депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктором Казаковым он поздравил сотрудников с профессиональным праздником, вручил благодарственные письма и памятные подарки.



«У Самары много неофициальных имен — «запасная столица», «город закатов», «хлебная столица». Но очень многие воспринимают Самару как «космический город». Именно здесь руками самарцев были собраны первые две ступени ракеты-носителя, на которой совершил свой полет Юрий Гагарин. День космонавтики — это праздник, который появился благодаря вашим предшественникам, скромным труженикам завода, слесарям, токарям, инженерам, технологам. И сегодня космическая наука опирается на вас — в каждом цехе, в каждом уголке предприятия бьется сердце русского ракетостроения. Благодарю вас за добросовестный труд, верность традициям, за прошлое, настоящее и будущее космической отрасли», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Более 65 лет ракетно-космический центр «Прогресс» занимается разработкой и производством ракет-носителей среднего класса. Мировую известность предприятию принесла РН «Союз», созданная на базе легендарной ракеты Р-7. Знаменитые «Союз-2» в различных модификациях до сих пор считаются самым надежным и экономичным средством доставки в космос пилотируемых и грузовых кораблей и большинства отечественных космических аппаратов.



«В этом году мы отмечаем не просто юбилей первого полёта человека в космос, а величие духа, инженерной мысли и труда тысяч людей, которые сделали этот прорыв возможным. Наше предприятие всегда было и остается на переднем крае отечественной космонавтики. Мы гордимся своими традициями, но не останавливаемся на достигнутом. Наша задача — не только хранить память о великих свершениях, но и создавать новые страницы истории российской космонавтики, достойные имени каждого, кто посвятил свою жизнь этому делу. С праздником, коллеги!» – обратился к сотрудникам завода временно исполняющий обязанности генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Александр Юдин.



Совместно с ветеранами и сотрудниками ракетно-космической отрасли глава города Самары и другие гости возложили цветы к мемориальной доске в честь Почетного гражданина Самары и Самарской области, генерального конструктора Дмитрия Ильича Козлова.

