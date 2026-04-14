Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Иван Носков поздравил с Днем космонавтики сотрудников РКЦ «Прогресс»

266
В честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека космос в ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялось торжественное заседание научно-технического совета.

В честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека космос в ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялось торжественное заседание научно-технического совета. Участие в нем принял глава города Самары Иван Носков. Вместе с федеральным инспектором по Самарской области Михаилом Феоктистовым и депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктором Казаковым он поздравил сотрудников с профессиональным праздником, вручил благодарственные письма и памятные подарки.

«У Самары много неофициальных имен — «запасная столица», «город закатов», «хлебная столица». Но очень многие воспринимают Самару как «космический город». Именно здесь руками самарцев были собраны первые две ступени ракеты-носителя, на которой совершил свой полет Юрий Гагарин. День космонавтики — это праздник, который появился благодаря вашим предшественникам, скромным труженикам завода, слесарям, токарям, инженерам, технологам. И сегодня космическая наука опирается на вас — в каждом цехе, в каждом уголке предприятия бьется сердце русского ракетостроения. Благодарю вас за добросовестный труд, верность традициям, за прошлое, настоящее и будущее космической отрасли», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Более 65 лет ракетно-космический центр «Прогресс» занимается разработкой и производством ракет-носителей среднего класса. Мировую известность предприятию принесла РН «Союз», созданная на базе легендарной ракеты Р-7. Знаменитые «Союз-2» в различных модификациях до сих пор считаются самым надежным и экономичным средством доставки в космос пилотируемых и грузовых кораблей и большинства отечественных космических аппаратов.

«В этом году мы отмечаем не просто юбилей первого полёта человека в космос, а величие духа, инженерной мысли и труда тысяч людей, которые сделали этот прорыв возможным. Наше предприятие всегда было и остается на переднем крае отечественной космонавтики. Мы гордимся своими традициями, но не останавливаемся на достигнутом. Наша задача — не только хранить память о великих свершениях, но и создавать новые страницы истории российской космонавтики, достойные имени каждого, кто посвятил свою жизнь этому делу. С праздником, коллеги!» – обратился к сотрудникам завода временно исполняющий обязанности генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Александр Юдин.

Совместно с ветеранами и сотрудниками ракетно-космической отрасли глава города Самары и другие гости возложили цветы к мемориальной доске в честь Почетного гражданина Самары и Самарской области, генерального конструктора Дмитрия Ильича Козлова.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Политика
188
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
14 апреля 2026, 17:11
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С. Экология
186
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
204
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
