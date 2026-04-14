В регионе устанавливается особый противопожарный режим

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В регионе устанавливается особый противопожарный режим

232
С 15 апреля в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября в рамках пожароопасного сезона, открытого министерством природных ресурсов и экологии Самарской области с 30 марта.

С 15 апреля в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября в рамках пожароопасного сезона, открытого министерством природных ресурсов и экологии Самарской области с 30 марта.
В условиях особого противопожарного режима необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Под запретом — пал травы, разведение костров в необорудованных для этих целей местах, оставление и сжигание мусора.
«Режим не ограничивает доступ в леса. Но при наступлении высокого класса пожарной опасности министерство может ввести запрет на посещение 16 лесничеств – это важно как для безопасности жителей, так и для сохранения лесного фонда. В прошлом году запрет вводился три раза. При планировании туристических походов в нацпарки и заповедники необходимо уточнять информацию о возможных ограничениях в их дирекциях», – прокомментировали в пресс-службе минприроды Самарской области.
Муниципалитетам рекомендовано убирать сухую траву и организовать площадки для ее временного складирования, подготовить землеройную и водовозную технику, организовать патруль населенных пунктов с участием местных администраций и добровольных пожарных формирований. Цель таких мероприятий – не допустить возникновения огня на прилегающих к лесному фонду территориях. 
Для тушения лесных пожаров укомплектован личный состав на всех 17 лесопожарных станциях региона – это 311 огнеборцев, которые обучены, прошли необходимые медкомиссии и совместные учения с МЧС. На вооружении стоят 179 единиц техники и полторы тысячи единиц оборудования. Несмотря на полную обеспеченность по нормативу, министерство природных ресурсов продолжает планомерно обновлять парк техники: в 2026 году по нацпроекту «Экологическое благополучие» планируется закупка 4 новых единиц, а также расширение сети видеонаблюдения за лесным фондом до 65 камер. В течение сезона будет проводиться противопожарное обустройство лесов: обновление стендов, шлагбаумов, минерализованных полос, лесных дорог. Также сформированы маршруты патрулирования лесной охраны – это свыше 600 наземных и водных маршрутов протяженностью более 60 тысяч км. В зоне особого внимания – места отдыха жителей.
4, 5 и 7 апреля лесопожарные бригады уже выезжали на тушение четырех пожаров. Возгорания произошли на прилегающих территориях Кинельского и Похвистневского лесничеств. Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 10 гектаров. От лесного хозяйства было задействовано 12 единиц техники и 33 человека. Перехода возгораний в лесной фонд не допущено.
Причиной возгораний стал человеческий фактор. Министерство природных ресурсов и экологии региона напоминает: обращение с огнём на природе – от окурков до костров – может привести к крупному пожару и даже уголовной ответственности. В условиях особого противопожарного режима разведение огня в лесах запрещено. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
