В регионе устанавливается особый противопожарный режим

С 15 апреля в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября в рамках пожароопасного сезона, открытого министерством природных ресурсов и экологии Самарской области с 30 марта.

В условиях особого противопожарного режима необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Под запретом — пал травы, разведение костров в необорудованных для этих целей местах, оставление и сжигание мусора.

«Режим не ограничивает доступ в леса. Но при наступлении высокого класса пожарной опасности министерство может ввести запрет на посещение 16 лесничеств – это важно как для безопасности жителей, так и для сохранения лесного фонда. В прошлом году запрет вводился три раза. При планировании туристических походов в нацпарки и заповедники необходимо уточнять информацию о возможных ограничениях в их дирекциях», – прокомментировали в пресс-службе минприроды Самарской области.

Муниципалитетам рекомендовано убирать сухую траву и организовать площадки для ее временного складирования, подготовить землеройную и водовозную технику, организовать патруль населенных пунктов с участием местных администраций и добровольных пожарных формирований. Цель таких мероприятий – не допустить возникновения огня на прилегающих к лесному фонду территориях.

Для тушения лесных пожаров укомплектован личный состав на всех 17 лесопожарных станциях региона – это 311 огнеборцев, которые обучены, прошли необходимые медкомиссии и совместные учения с МЧС. На вооружении стоят 179 единиц техники и полторы тысячи единиц оборудования. Несмотря на полную обеспеченность по нормативу, министерство природных ресурсов продолжает планомерно обновлять парк техники: в 2026 году по нацпроекту «Экологическое благополучие» планируется закупка 4 новых единиц, а также расширение сети видеонаблюдения за лесным фондом до 65 камер. В течение сезона будет проводиться противопожарное обустройство лесов: обновление стендов, шлагбаумов, минерализованных полос, лесных дорог. Также сформированы маршруты патрулирования лесной охраны – это свыше 600 наземных и водных маршрутов протяженностью более 60 тысяч км. В зоне особого внимания – места отдыха жителей.

4, 5 и 7 апреля лесопожарные бригады уже выезжали на тушение четырех пожаров. Возгорания произошли на прилегающих территориях Кинельского и Похвистневского лесничеств. Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 10 гектаров. От лесного хозяйства было задействовано 12 единиц техники и 33 человека. Перехода возгораний в лесной фонд не допущено.

Причиной возгораний стал человеческий фактор. Министерство природных ресурсов и экологии региона напоминает: обращение с огнём на природе – от окурков до костров – может привести к крупному пожару и даже уголовной ответственности. В условиях особого противопожарного режима разведение огня в лесах запрещено. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63.

