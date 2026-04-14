19-летний водитель в Самаре сбил пешехода

13 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 22:15 в Советском районе города Самары. 19-летний водитель, управляя транспортным средством Lada Kalina, двигался по ул. Гагарина в направлении ул. Запорожская. В пути следования, возле дома №120, допустил наезд на 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход госпитализирован.