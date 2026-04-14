Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
В губернии число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха выросло на 27%

В Самарской области количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха за год увеличилось на 27% и насчитывает 116 компаний. По численности МСП в этом сегменте губерния входит в ТОП-10 регионов России, занимая восьмую строчку.
«Увеличение числа малых и средних предприятий в сфере аренды товаров для спорта и отдыха указывает на рост востребованности таких услуг, а также на рост интереса жителей региона к активному образу жизни. Бизнес поддерживает этот тренд, оперативно реагируя на запрос и создавая новые предприятия, — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Сегодня 3% от всех МСП страны в этой сфере работают именно в нашем регионе. Большую роль в развитии таких предприятий играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти». 
В целом по стране, количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортинвентаря и товаров для отдыха за последние три года увеличилось в 1,5 раза - с трех до почти 4,5 тысяч, приводит данные Корпорация МСП. Рост этого показателя в Самарской области за три года составил 61%. 
Чаще всего бизнес в сфере проката товаров для спорта и отдыха открывают индивидуальные предприниматели — на долю ИП приходится девять из десяти зарегистрированных МСП в этой области. На долю ООО приходится порядка 10%, в таком формате работают в основном прокаты самокатов, альпинистского и горнолыжного снаряжения, а также лодочные станции.
Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента - около 35% всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, при том, что в среднем по России доля молодежи в МСП находится на уровне 23%.
Напомним, что ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заключили соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества. Благодаря подписанному документу бизнес региона, а также самозанятые жители губернии могут получить дополнительные меры поддержки - как по финансированию проектов, так и по сбыту произведенных товаров.
Узнать все о действующих инструментах поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

 

Новости по теме
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Политика
199
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
14 апреля 2026, 17:11
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С. Экология
201
16 апреля в СОУНБ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья».
14 апреля 2026, 16:52
В СОУНБ обсудят сохранение и популяризацию культуры народов Поволжья
16 апреля в СОУНБ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья». Общество
213
В центре внимания
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
204
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
685
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
663
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
653
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1076
Весь список