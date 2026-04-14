В губернии число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха выросло на 27%

В Самарской области количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха за год увеличилось на 27% и насчитывает 116 компаний. По численности МСП в этом сегменте губерния входит в ТОП-10 регионов России, занимая восьмую строчку.

«Увеличение числа малых и средних предприятий в сфере аренды товаров для спорта и отдыха указывает на рост востребованности таких услуг, а также на рост интереса жителей региона к активному образу жизни. Бизнес поддерживает этот тренд, оперативно реагируя на запрос и создавая новые предприятия, — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Сегодня 3% от всех МСП страны в этой сфере работают именно в нашем регионе. Большую роль в развитии таких предприятий играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти».

В целом по стране, количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортинвентаря и товаров для отдыха за последние три года увеличилось в 1,5 раза - с трех до почти 4,5 тысяч, приводит данные Корпорация МСП. Рост этого показателя в Самарской области за три года составил 61%.

Чаще всего бизнес в сфере проката товаров для спорта и отдыха открывают индивидуальные предприниматели — на долю ИП приходится девять из десяти зарегистрированных МСП в этой области. На долю ООО приходится порядка 10%, в таком формате работают в основном прокаты самокатов, альпинистского и горнолыжного снаряжения, а также лодочные станции.

Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента - около 35% всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, при том, что в среднем по России доля молодежи в МСП находится на уровне 23%.

Напомним, что ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заключили соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества. Благодаря подписанному документу бизнес региона, а также самозанятые жители губернии могут получить дополнительные меры поддержки - как по финансированию проектов, так и по сбыту произведенных товаров.

Узнать все о действующих инструментах поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Фото: минэкономразвития СО