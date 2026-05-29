Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин обеспечил для всех любителей борьбы эксклюзивную встречу с Николаем Моновым.
Главный тренер сборной России проведет в Самаре мастер-класс по борьбе
В регионе состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное подготовке оздоровительных учреждений Самарской области к летнему сезону 2026 года.
В губернии обсудили итоги подготовки к летней оздоровительной кампании 2026 года
В первый день лета, 1 июня, Россия отмечает Международный день защиты детей. В Самаре и области подготовлена насыщенная программа, которая поможет сделать начало каникул ярким и запоминающимся.
Куда сходить с детьми 1 июня: афиша праздничных мероприятий в Самаре
Сегодня в Самаре на территории Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусное управление» состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион современных трамваев.
В Самарском ТТУ состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион новых трамваев
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ!
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
В губернии обсудили итоги подготовки к летней оздоровительной кампании 2026 года

43
В регионе состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное подготовке оздоровительных учреждений Самарской области к летнему сезону 2026 года.

В регионе состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное подготовке оздоровительных учреждений Самарской области к летнему сезону 2026 года. Заседание прошло под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Регины Воробьевой. 
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, касающихся подготовки и проведения летней оздоровительной кампании,  акцентировав внимание на обращениях жителей региона, касающихся доступности и качества детского отдыха. Глава региона подчеркнул необходимость учесть все замечания родителей при планировании предстоящей оздоровительной кампании. На заседании комиссии обсудили реализацию этих поручений, а также готовность инфраструктуры лагерей к приему детей летом 2026 года.
«Сегодня мы подводим итоги подготовки к летней оздоровительной кампании. Мы завершаем строительство шести быстровозводимых  модульных зданий, которые позволят расширить инфраструктуру региона и увеличить количество  мест в лагерях. Также после продолжительного перерыва начинает функционировать лагерь «Орлёнок» АО  «РКЦ «Прогресс» в поселке Прибрежный. Его открытие – важный шаг в расширении доступных возможностей для детского отдыха и оздоровления в регионе», – отметила заместитель представителя Правительства Самарской области Регина Воробьева. 
Участники детально обсудили вопросы безопасности, кадрового обеспечения лагерей и программ досуга. Особое внимание уделили подготовке инфраструктуры: завершению ремонтных работ, проверке пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим обследованиям.
С основным докладом выступил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, представив комплексный план подготовки к сезону, включая этапы проверок учреждений и график заездов детей.
В летней оздоровительной кампании примут участие 733 организации отдыха и оздоровления детей: 45 стационарных лагеря, 684 лагеря дневного пребывания (пришкольные лагеря) и 4 лагеря палаточного типа. 
Планируется, что разными формами отдыха, оздоровления и досуга будут охвачены около 108 тысяч детей, проживающих в регионе.
Из областного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании в 2026 году выделено более 1 миллиарда 853 миллионов рублей. Это на 307 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
Особое внимание в рамках программы будет уделено детям, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников специальной военной операции — они получат путёвки в летние лагеря на бесплатной основе и в первоочередном порядке.
Кроме того, продолжится практика оздоровления детей из подшефной территории — города Снежное Донецкой Народной Республики. Всего в самарских лагерях в этом году отдохнут 500 детей из Снежного. 
«Организация летнего отдыха — это не просто досуг, а важная часть заботы о здоровье и развитии подрастающего поколения. Мы последовательно наращиваем финансирование и расширяем охват: в этом году благодаря дополнительно выделенным средствам сможем обеспечить оздоровлением и отдыхом ещё больше ребят. Особое внимание уделяем детям из уязвимых категорий, а также юным жителям подшефных территорий — для нас это безусловный приоритет», — отметил Виктор Акопьян.

 

 

Фото: министерство образования Самарской области

