Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин обеспечил для всех любителей борьбы эксклюзивную встречу с Николаем Моновым.
В регионе состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное подготовке оздоровительных учреждений Самарской области к летнему сезону 2026 года.
В первый день лета, 1 июня, Россия отмечает Международный день защиты детей. В Самаре и области подготовлена насыщенная программа, которая поможет сделать начало каникул ярким и запоминающимся.
Сегодня в Самаре на территории Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусное управление» состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион современных трамваев.
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Куда сходить с детьми 1 июня: афиша праздничных мероприятий в Самаре

В первый день лета, 1 июня, Россия отмечает Международный день защиты детей. В Самаре и области подготовлена насыщенная программа, которая поможет сделать начало каникул ярким и запоминающимся.

Верить, что рисунок мелом на асфальте – самое настоящее искусство, мечтать о профессии супергероя. Именно таким – смелым и вдохновленным – посвящается программа «Мечтатели» в филиалах музея им. Алабина. 1 июня Музей имени Алабина, Археоцентр, Дом-музей М.В.Фрунзе, Дом-музей В.И.Ленина в г.Самаре, Музей Модерна предлагают маленьким посетителям помечтать и поиграть, а также принять участие в мастер-классах, экскурсиях, и даже порисовать мелками на асфальте. Старт программы в 10:00.
 
В 11:00 кинотеатр «Художественный» приглашает юных зрителей и их родителей на большой праздник! В программе: весёлые игры и клоунада; музыкальный хит-парад; танцы; показ лучших мультфильмов из анимационного проекта «Гора самоцветов» — по мотивам сказок народов России. Вход свободный!
 
2 июня в 19:00 в Самарском театре кукол будет показано озорное музыкальное действо по сказке Б.Шергина «Волшебное Кольцо». В сказке соединились тонкий юмор, искрящаяся поэзия живого языка и необыкновенная, подкупающая простота русского народа. Добрая, смешная, поучительная история.
 
В День защиты детей Самарская областная детская библиотека подготовила специальную программу «Пусть всегда будет детство». В 12:00 можно посетить творческую студию «Сказочные тени» - прочесть сказки народов России, поиграть в теневой театр. С 14:00 - до 17:00 принять участие в лотерее-сюрпризе «Книга, я тебя знаю!», а в 16:00 в викторине «У солнышка в гостях». В 17:00 читателей ждет «Летняя игротека»: играем в «Литературный крокодил».
 
Центральная городская библиотека имени Крупской в 12:00 приглашает на игровую программу «Пусть всегда будет солнце!». Дети познакомятся с правилами безопасности, правилами здорового образа жизни, а также примут участие в литературной викторине по произведениям о каникулах, природе, дружбе и приключениях и других конкурсах и эстафетах.

Самарская городская библиотека № 11 в 12:00 проведет литературно-творческий час «Пусть всегда будет солнце». Гости примут участие в играх и викторинах, посвященных лету: отгадают летние загадки, поиграют в игру «Что бывает летом». Библиотекарь познакомит с книжной выставкой «Солнечные страницы детства».
 
1-5 июня в Третьяковской галерее в Самаре стартует первая смена летних каникул в Третьяковке, посвященная живописи для ребят 7-12 лет. Юных любителей искусства познакомят с многообразием техник и течений в мировой живописи. Каждый день будет посвящен новому живописному течению и состоять из творческих мастер-классов, бесед об искусстве, путешествий по Фабрике-кухне, подвижных игр на свежем воздухе и многих других активностей. В результате у каждого участника появится собственная коллекция художественных произведений в разных стилях.

Приятный сюрприз к празднику: 1 июня - День бесплатного посещения областных музеев. Для бесплатного посещения будут открыты основные экспозиции Музея имени Алабина, Музея Модерна, Дома-музея В.И. Ленина, Дома-музея М.В. Фрунзе, Археоцентра, Самарского областного художественного музея.

