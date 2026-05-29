Куда сходить с детьми 1 июня: афиша праздничных мероприятий в Самаре

В первый день лета, 1 июня, Россия отмечает Международный день защиты детей. В Самаре и области подготовлена насыщенная программа, которая поможет сделать начало каникул ярким и запоминающимся.

Верить, что рисунок мелом на асфальте – самое настоящее искусство, мечтать о профессии супергероя. Именно таким – смелым и вдохновленным – посвящается программа «Мечтатели» в филиалах музея им. Алабина. 1 июня Музей имени Алабина, Археоцентр, Дом-музей М.В.Фрунзе, Дом-музей В.И.Ленина в г.Самаре, Музей Модерна предлагают маленьким посетителям помечтать и поиграть, а также принять участие в мастер-классах, экскурсиях, и даже порисовать мелками на асфальте. Старт программы в 10:00.



В 11:00 кинотеатр «Художественный» приглашает юных зрителей и их родителей на большой праздник! В программе: весёлые игры и клоунада; музыкальный хит-парад; танцы; показ лучших мультфильмов из анимационного проекта «Гора самоцветов» — по мотивам сказок народов России. Вход свободный!



2 июня в 19:00 в Самарском театре кукол будет показано озорное музыкальное действо по сказке Б.Шергина «Волшебное Кольцо». В сказке соединились тонкий юмор, искрящаяся поэзия живого языка и необыкновенная, подкупающая простота русского народа. Добрая, смешная, поучительная история.



В День защиты детей Самарская областная детская библиотека подготовила специальную программу «Пусть всегда будет детство». В 12:00 можно посетить творческую студию «Сказочные тени» - прочесть сказки народов России, поиграть в теневой театр. С 14:00 - до 17:00 принять участие в лотерее-сюрпризе «Книга, я тебя знаю!», а в 16:00 в викторине «У солнышка в гостях». В 17:00 читателей ждет «Летняя игротека»: играем в «Литературный крокодил».



Центральная городская библиотека имени Крупской в 12:00 приглашает на игровую программу «Пусть всегда будет солнце!». Дети познакомятся с правилами безопасности, правилами здорового образа жизни, а также примут участие в литературной викторине по произведениям о каникулах, природе, дружбе и приключениях и других конкурсах и эстафетах.

Самарская городская библиотека № 11 в 12:00 проведет литературно-творческий час «Пусть всегда будет солнце». Гости примут участие в играх и викторинах, посвященных лету: отгадают летние загадки, поиграют в игру «Что бывает летом». Библиотекарь познакомит с книжной выставкой «Солнечные страницы детства».



1-5 июня в Третьяковской галерее в Самаре стартует первая смена летних каникул в Третьяковке, посвященная живописи для ребят 7-12 лет. Юных любителей искусства познакомят с многообразием техник и течений в мировой живописи. Каждый день будет посвящен новому живописному течению и состоять из творческих мастер-классов, бесед об искусстве, путешествий по Фабрике-кухне, подвижных игр на свежем воздухе и многих других активностей. В результате у каждого участника появится собственная коллекция художественных произведений в разных стилях.

Приятный сюрприз к празднику: 1 июня - День бесплатного посещения областных музеев. Для бесплатного посещения будут открыты основные экспозиции Музея имени Алабина, Музея Модерна, Дома-музея В.И. Ленина, Дома-музея М.В. Фрунзе, Археоцентра, Самарского областного художественного музея.