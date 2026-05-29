В Самарском ТТУ состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион новых трамваев

Сегодня в Самаре на территории Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусное управление» состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион современных трамваев производства «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) — российского производителя современного городского электротранспорта. В церемонии участвовали губернатор Вячеслав Федорищев и мэр Самары Иван Носков.

В рамках двух контрактов в Самару поставлено 74 современных трамвая. Из них 43 вагона (40 односекционных «Львят» и 3 трехсекционных «Витязя») были переданы городу в 2025 году. 31 односекционный трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок» поступил в регион до конца апреля 2026 года.

Надежность трамваев, поставленных в 2025 году, подтверждена практикой: за год эксплуатации вагоны перевезли более 6 млн пассажиров, преодолев 1,5 миллиона километров пути. Особое внимание уделено самому протяженному маршруту № 22 (18 км), где «Витязи-М» курсируют с января 2025 года.

«Благодарим руководство Самарской области и лично губернатора Вячеслава Федорищева за доверие и совместную работу. Для нас особенно ценно, что в регионе уделяют приоритетное внимание развитию транспорта. Сегодняшняя торжественная церемония в Северном депо — яркое тому подтверждение. Мы с гордостью сообщаем: масштабный контракт на поставку 74 трамваев в регион выполнен в полном объёме и в срок. Результаты года эксплуатации подтверждают надёжность нашей техники. Уверены, что все вагоны сделают поездки по Самаре для пассажиров ещё комфортнее и безопаснее», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.

Сборка вагонов происходила на заводах ПК ТС — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Сварка кузовов производилась на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области. Все трамваи ПК ТС входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Также на территории трамвайного депо в Самаре работает Центр технического сопровождения трамваев «ПК ТС», который обеспечивает гарантийное сопровождение новых вагонов.

Вагоны от ПК ТС отличаются повышенным комфортом, являясь полностью низкопольными и доступными для маломобильных пассажиров. Салон трамваев оснащен панорамными окнами и эргономичными сиденьями, широкие двери ускоряют пассажирообмен, а подогреваемые зоны на входах предотвращают образование наледи. Интерьер изготовлен из алюминиевых сплавов и сочетает в себе долговечность, пожаробезопасность и эстетическую привлекательность.

Также салоны оборудованы USB-разъемами для зарядки устройств, системой климат-контроля и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру.

Безопасность и контроль дорожного движения обеспечиваются комплексной системой видеонаблюдения. Для максимального удобства вождения наиболее часто используемые кнопки управления вынесены на подлокотники кресла.

Поставки трамваев в Самару осуществлялись в рамках масштабной программы обновления электротранспорта при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с АО «СберЛизинг». Программа, направленная на развитие комфортной городской среды и экологичного транспорта, уже обеспечила успешную работу современных вагонов на ключевых маршрутах города.

Фото: администрация Самары