Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин обеспечил для всех любителей борьбы эксклюзивную встречу с Николаем Моновым.
Главный тренер сборной России проведет в Самаре мастер-класс по борьбе
В регионе состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное подготовке оздоровительных учреждений Самарской области к летнему сезону 2026 года.
В губернии обсудили итоги подготовки к летней оздоровительной кампании 2026 года
В первый день лета, 1 июня, Россия отмечает Международный день защиты детей. В Самаре и области подготовлена насыщенная программа, которая поможет сделать начало каникул ярким и запоминающимся.
Куда сходить с детьми 1 июня: афиша праздничных мероприятий в Самаре
Сегодня в Самаре на территории Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусное управление» состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион современных трамваев.
В Самарском ТТУ состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион новых трамваев
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ!
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.37
0.47
EUR 83.69
0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарском ТТУ состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион новых трамваев

75
Сегодня в Самаре на территории Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусное управление» состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион современных трамваев.

Сегодня в Самаре на территории Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусное управление» состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион современных трамваев производства «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) — российского производителя современного городского электротранспорта. В церемонии участвовали губернатор Вячеслав Федорищев и мэр Самары Иван Носков.
В рамках двух контрактов в Самару поставлено 74 современных трамвая. Из них 43 вагона (40 односекционных «Львят» и 3 трехсекционных «Витязя») были переданы городу в 2025 году. 31 односекционный трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок» поступил в регион до конца апреля 2026 года.
Надежность трамваев, поставленных в 2025 году, подтверждена практикой: за год эксплуатации вагоны перевезли более 6 млн пассажиров, преодолев 1,5 миллиона километров пути. Особое внимание уделено самому протяженному маршруту № 22 (18 км), где «Витязи-М» курсируют с января 2025 года. 
«Благодарим руководство Самарской области и лично губернатора Вячеслава Федорищева за доверие и совместную работу. Для нас особенно ценно, что в регионе уделяют приоритетное внимание развитию транспорта. Сегодняшняя торжественная церемония в Северном депо — яркое тому подтверждение. Мы с гордостью сообщаем: масштабный контракт на поставку 74 трамваев в регион выполнен в полном объёме и в срок. Результаты года эксплуатации подтверждают надёжность нашей техники. Уверены, что все вагоны сделают поездки по Самаре для пассажиров ещё комфортнее и безопаснее», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.
Сборка вагонов происходила на заводах ПК ТС — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Сварка кузовов производилась на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области. Все трамваи ПК ТС входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Также на территории трамвайного депо в Самаре работает Центр технического сопровождения трамваев «ПК ТС», который обеспечивает гарантийное сопровождение новых вагонов.
Вагоны от ПК ТС отличаются повышенным комфортом, являясь полностью низкопольными и доступными для маломобильных пассажиров. Салон трамваев оснащен панорамными окнами и эргономичными сиденьями, широкие двери ускоряют пассажирообмен, а подогреваемые зоны на входах предотвращают образование наледи. Интерьер изготовлен из алюминиевых сплавов и сочетает в себе долговечность, пожаробезопасность и эстетическую привлекательность.
Также салоны оборудованы USB-разъемами для зарядки устройств, системой климат-контроля и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру.
Безопасность и контроль дорожного движения обеспечиваются комплексной системой видеонаблюдения. Для максимального удобства вождения наиболее часто используемые кнопки управления вынесены на подлокотники кресла.
Поставки трамваев в Самару осуществлялись в рамках масштабной программы обновления электротранспорта при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с АО «СберЛизинг». Программа, направленная на развитие комфортной городской среды и экологичного транспорта, уже обеспечила успешную работу современных вагонов на ключевых маршрутах города.

 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
29 мая 2026, 16:12
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Общество
92
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
29 мая 2026, 16:03
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град. Экология
63
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
29 мая 2026, 15:34
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня. ЖКХ
79
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
469
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
978
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
858
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
844
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
551
Весь список