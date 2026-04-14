Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Минстрой Самарской области усиливает контроль за соблюдением жилищных прав детей-сирот

В Самарской области продолжается комплексная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Самарской области продолжается комплексная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключевой акцент региональной политики – не только на предоставлении жилья, но и на постоянном контроле его качества, а также защите жилищных прав получателей на всех этапах. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил данное направление как одно из приоритетных в работе органов исполнительной власти и муниципалитетов.
В рамках системного мониторинга специалисты министерства строительства региона регулярно выезжают на объекты, где уже предоставлено жилье детям-сиротам. 10 апреля по поручению главы региона состоялся выезд в село Малая Малышевка Кинельского района. Основанием для проверки стала ранее зафиксированная ситуация с нарушением условий проживания в двух квартирах. В ходе выездной проверки специалисты минстроя совместно  с представителями комитета по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель оценили качество проведенных восстановительных работ и удостоверились в полном соблюдении прав получателей жилья: замечания устранены, жилые помещения приведены в нормативное состояние и соответствуют требованиям безопасности. Квартиры готовы к заселению.
Подобные выезды являются частью выстроенной в регионе системы контроля, которая позволяет оперативно реагировать на обращения и исключать риски после заселения граждан.
 Ежегодно в Самарской области жильем обеспечиваются порядка 1-1,2 тысячи детей-сирот. Регион стабильно входит в число субъектов-лидеров и занимает 1 место в Приволжском федеральном округе. Отметим, что только за 2025 год вручено более тысячи ключей от собственных квартир детям-сиротам Самарской области.
Особое внимание уделяется повышению качества жилья. Все больше муниципалитетов переходят к строительству специализированных домов для детей-сирот вместо покупки квартир на вторичном рынке. Такой подход уже реализуется в ряде районов: Большеглушицкий, Борский, Кинельский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шигонский.
Планируется сохранить высокие темпы работы: к 2027 году в Самарской области предполагается полностью ликвидировать очередь на предоставление жилья детям-сиротам. При этом акцент делается также на развитие социальной инфраструктуры – строительство поликлиник, школ и детских садов.
«Обеспечение жильем детей-сирот – это зона нашей особой ответственности. Для минстроя принципиально важно качество каждого решения: не просто передать квартиры, а быть уверенными, что они полностью соответствуют всем требованиям безопасности и комфорта. В таких ситуациях мы обязательно выезжаем на место, детально разбираемся и доводим все работы до полного устранения замечаний. Ребята должны получать жилье, в которое можно сразу заехать и быть уверенными в его надежности», – отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
Министерство строительства Самарской области продолжит практику выездного контроля и адресной работы с объектами. Приоритетом остается обеспечение не только доступности, но и качества жилья, а также безусловное соблюдение прав детей-сирот на достойные условия проживания.

 

