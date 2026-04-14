Минстрой Самарской области усиливает контроль за соблюдением жилищных прав детей-сирот

В Самарской области продолжается комплексная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключевой акцент региональной политики – не только на предоставлении жилья, но и на постоянном контроле его качества, а также защите жилищных прав получателей на всех этапах. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил данное направление как одно из приоритетных в работе органов исполнительной власти и муниципалитетов.

В рамках системного мониторинга специалисты министерства строительства региона регулярно выезжают на объекты, где уже предоставлено жилье детям-сиротам. 10 апреля по поручению главы региона состоялся выезд в село Малая Малышевка Кинельского района. Основанием для проверки стала ранее зафиксированная ситуация с нарушением условий проживания в двух квартирах. В ходе выездной проверки специалисты минстроя совместно с представителями комитета по управлению муниципальным имуществом г.о. Кинель оценили качество проведенных восстановительных работ и удостоверились в полном соблюдении прав получателей жилья: замечания устранены, жилые помещения приведены в нормативное состояние и соответствуют требованиям безопасности. Квартиры готовы к заселению.

Подобные выезды являются частью выстроенной в регионе системы контроля, которая позволяет оперативно реагировать на обращения и исключать риски после заселения граждан.

Ежегодно в Самарской области жильем обеспечиваются порядка 1-1,2 тысячи детей-сирот. Регион стабильно входит в число субъектов-лидеров и занимает 1 место в Приволжском федеральном округе. Отметим, что только за 2025 год вручено более тысячи ключей от собственных квартир детям-сиротам Самарской области.

Особое внимание уделяется повышению качества жилья. Все больше муниципалитетов переходят к строительству специализированных домов для детей-сирот вместо покупки квартир на вторичном рынке. Такой подход уже реализуется в ряде районов: Большеглушицкий, Борский, Кинельский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шигонский.

Планируется сохранить высокие темпы работы: к 2027 году в Самарской области предполагается полностью ликвидировать очередь на предоставление жилья детям-сиротам. При этом акцент делается также на развитие социальной инфраструктуры – строительство поликлиник, школ и детских садов.

«Обеспечение жильем детей-сирот – это зона нашей особой ответственности. Для минстроя принципиально важно качество каждого решения: не просто передать квартиры, а быть уверенными, что они полностью соответствуют всем требованиям безопасности и комфорта. В таких ситуациях мы обязательно выезжаем на место, детально разбираемся и доводим все работы до полного устранения замечаний. Ребята должны получать жилье, в которое можно сразу заехать и быть уверенными в его надежности», – отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Министерство строительства Самарской области продолжит практику выездного контроля и адресной работы с объектами. Приоритетом остается обеспечение не только доступности, но и качества жилья, а также безусловное соблюдение прав детей-сирот на достойные условия проживания.

