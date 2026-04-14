Самарские ветераны ВОВ получат в апреле ежегодную выплату ко Дню Победы

Ко Дню Победы Отделение СФР по Самарской области перечислит ветеранам Великой Отечественной войны ежегодную праздничную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она поступит на счета граждан вместе с апрельской пенсией.

Такая выплата устанавливается ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Также данную выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.

Средства будут доставлены ветеранам заранее, в преддверии празднования Дня Победы. Все выплаты Отделение СФР по Самарской области назначит проактивно, обращаться с заявлением для их установления не потребуется.

Доставка ежегодной праздничной выплаты через банки или почту будет произведена в соответствии с обычными графиками.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.