В Промышленном  районе г. Самары в ДТП пострадал водитель мопеда

11 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека, 1 человек погиб.

В Промышленном районе г. Самары в 15:11 22-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, при выезде с прилегающей территории расположенной напротив д. 44 по ул. Фадеева, создал помеху для движения мопеду Vento, под управлением 30 летнего мужчины, который потерял рулевое управление, и допустил наезд на бордюрный камень. С места ДТП водитель мопеда доставлен в лечебное учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.