Цифровое удостоверение в мессенджере МАХ: новый уровень соцподдержки семей региона

В Самарской области подтвердить право на выплаты и льготы можно через цифровой ID. Для этого оформляется электронное удостоверение в мессенджере МАХ. Современная технология становится всё более востребованной среди многодетных семей региона. Цифровое удостоверение помогает сэкономить время и сделать процесс получения льгот максимально комфортным.

«Сегодня достаточно широкая линейка мер социальной поддержки абсолютно для всех категорий семей. И в рамках национального проекта «Экономика данных» на всех уровнях государственной политики внедряется цифровой ID. Это часть стратегии цифровой трансформации, направленной на повышение удобства и доступности, на создание надежной цифровой коммуникации между семьей и государством», - подчеркнул Александр Постников, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Инновационный сервис значительно упростил жизнь многодетным семьям. Марина Волкова, мама троих детей, оценила возможности использования цифрового удостоверения, которое позволяет подтверждать статус многодетной семьи без бумажных документов.

«Если можно забыть паспорт, какой-то документ или удостоверение многодетной семьи, а такое уже было у меня, то телефон мы всегда носим с собой. Это уже неотъемлемая часть нашей жизни. И соответственно, это очень удобно. В любой момент у тебя под рукой может оказаться QR-код, который позволит семье получить льготный проход в музей, скидку в магазине или другие возможности», - говорит Марина Волкова.

В регионе продолжается десятилетие многодетной семьи, старт которому дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На сегодняшний день действует 42 меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта «Семья». По поручению главы региона комплекс мер поддержки семей с детьми постоянно дорабатывается.

На укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, реализацию мер комплексной безопасности детства также направлен проект «Крепкая семья» Народной программы партии «Единая Россия». Партийный проект определяет семью как главный приоритет государственной политики.

