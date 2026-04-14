Цифровое удостоверение в мессенджере МАХ: новый уровень соцподдержки семей региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Цифровое удостоверение в мессенджере МАХ: новый уровень соцподдержки семей региона

286
В Самарской области подтвердить право на выплаты и льготы можно через цифровой ID. Для этого оформляется электронное удостоверение в мессенджере МАХ.

В Самарской области подтвердить право на выплаты и льготы можно через цифровой ID. Для этого оформляется электронное удостоверение в мессенджере МАХ. Современная технология становится всё более востребованной среди многодетных семей региона. Цифровое удостоверение помогает сэкономить время и сделать процесс получения льгот максимально комфортным.
«Сегодня достаточно широкая линейка мер социальной поддержки абсолютно для всех категорий семей. И в рамках национального проекта «Экономика данных» на всех уровнях государственной политики внедряется цифровой ID. Это часть стратегии цифровой трансформации, направленной на повышение удобства и доступности, на создание надежной цифровой коммуникации между семьей и государством», - подчеркнул Александр Постников, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Инновационный сервис значительно упростил жизнь многодетным семьям. Марина Волкова, мама троих детей, оценила возможности использования цифрового удостоверения, которое позволяет подтверждать статус многодетной семьи без бумажных документов.
«Если можно забыть паспорт, какой-то документ или удостоверение многодетной семьи, а такое уже было у меня, то телефон мы всегда носим с собой. Это уже неотъемлемая часть нашей жизни. И соответственно, это очень удобно. В любой момент у тебя под рукой может оказаться QR-код, который позволит семье получить льготный проход в музей, скидку в магазине или другие возможности», - говорит Марина Волкова.
В регионе продолжается десятилетие многодетной семьи, старт которому дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На сегодняшний день действует 42 меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта «Семья». По поручению главы региона комплекс мер поддержки семей с детьми постоянно дорабатывается.
На укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, реализацию мер комплексной безопасности детства также направлен проект «Крепкая семья» Народной программы партии «Единая Россия». Партийный проект определяет семью как главный приоритет государственной политики.

 

Фото – министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
