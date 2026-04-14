Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов

Статус резидента технопарка «Жигулевская долина» присвоен 10 инновационным проектам. Решение принято на очередном заседании единого экспертного совета технопарков Самарской области, которое прошло во главе с заместителем председателя правительства – министром экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком.

Новые резиденты представили проекты по ряду приоритетных отраслевых направлений: от химической промышленности и медицины до информационных технологий. Среди одобренных проектов: разработка катализатора пиролиза природного газа для получения водорода и углеродных наноматериалов; единый программно-технический комплекс для предиктивного мониторинга и анализа рисков утечек информации; протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров; технологическая платформа применения CO₂ для увеличения добычи углеводородов и подземного выщелачивания урановой руды и другие.

Развитие технологических проектов в регионе – одна из приоритетных задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым. Статус резидента открывает для технологических компаний и индивидуальных предпринимателей доступ к широкому спектру мер государственной поддержки.

«Поддержка технологического предпринимательства – один из ключевых драйверов экономики Самарской области. Статус резидента «Жигулёвской долины» позволяет бизнесу не только пользоваться современной инфраструктурой, но и инструментами региональных и федеральных институтов развития, участвовать в выставках и отраслевых мероприятиях, выходить на крупных индустриальных партнеров и заказчиков», – отметил Павел Финк.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» выступает региональным оператором Фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию». На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области позволяет доращивать проекты резидентов до требований крупных промышленных партнеров.

С 2025 года «Жигулёвская долина» предоставляет информационное сопровождение и консультации по получению статуса малой технологической компании (МТК), а также специальных инструментов поддержки.

Резиденты получают возможность использовать инфраструктуру технопарка, включая размещение в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, а также проведение мероприятий в конгресс-центре.

Технопарк сопровождает проекты информационно, резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и предоставляют консалтинговые услуги.

В 2025 году «Жигулёвская долина» вновь вошла в топ-3 технопарков страны, заняв 2 место XI Национального рейтинга технопарков России. Рейтинг ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ.

Сегодня резидентами технопарка является более 320 инновационных проектов.

«Статус резидента “Жигулёвской долины” позволит компании интегрироваться в региональную и федеральную инновационные инфраструктуры, получить доступ к новым источникам финансирования и экспертизе, а также наладить эффективное взаимодействие с другими высокотехнологичными предприятиями технопарка», – прокомментировал Дмитрий Никулин, генеральный директор ООО «АВТОМАТИКА.РУ» – нового резидента технопарка.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».