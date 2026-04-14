Благодаря судебным приставам Самары покупатель получил заказанный товар

Житель одного из регионов центральной России решил приобрести товары для дома через маркетплейс. Однако после оплаты мужчина столкнулся с тем, что используемые им бонусы сгорели, а заказ продавец отменил. Несогласный с потерями покупатель обратился в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение обязать продавца передать приобретенные товары покупателю по той цене, по которой он их изначально приобрел, с учетом имеющихся у него бонусов и скидок. Электронный исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о необходимости исполнения решения суда и установил срок для передачи товаров взыскателю.