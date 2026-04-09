На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Самарчанка потребовала убрать с фасада объекта культурного наследия регионального значения электрические трехжильные кабели

262
Самарчанка потребовала убрать с фасада объекта культурного наследия регионального значения электрические трехжильные кабели

Судебные приставы г. Самары добились освобождения фасада дома, являющегося объектом культурного наследия региона, от электрических кабелей, размещенных на нем без согласия жильцов.

Жительница многоквартирного дома в г. Самары обратилась в суд с требованием убрать с фасада объекта культурного наследия регионального значения электрические трехжильные кабели. По ее словам, они не только были размещены на нем без согласования с собственниками жилых помещений, но и не соответствовали нормам безопасности.  

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение обязать управляющую компанию убрать кабели с фасада многоквартирного дома. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы уведомили организацию о необходимости исполнения судебного решения и установили срок для добровольного освобождения фасада дома от кабелей. Однако должник к намеченной дате решение суда не исполнил, в результате чего судебным приставом-исполнителем в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 100 тысяч рублей.

Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили организацию исполнить решение суда и убрать с фасада дома кабели.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Новости по теме
Самарские приставы передали на уничтожение конфискованные регномера авто
08 апреля 2026, 13:06
Самарские приставы передали на уничтожение конфискованные регномера авто
Житель г. Самары был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, когда следовал в ночное время по дорогам города на своем «Ford Fusion». Происшествия
Самарец удерживал в машине молодого человека с целью «проведения беседы»
07 апреля 2026, 10:44
Самарец удерживал в машине молодого человека с целью «проведения беседы»
Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя региона виновным в совершении преступления по ст. 126 «Похищение человека». Происшествия
Организация в Самаре отремонтировала крышу после вмешательства судебных приставов
06 апреля 2026, 10:22
Организация в Самаре отремонтировала крышу после вмешательства судебных приставов
С иском к управляющей компании в суд обратилась жительница верхнего этажа многоквартирного дома. Из-за прохудившейся крыши ее квартира подверглась затоплению. Происшествия
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
