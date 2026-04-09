Самарчанка потребовала убрать с фасада объекта культурного наследия регионального значения электрические трехжильные кабели

Судебные приставы г. Самары добились освобождения фасада дома, являющегося объектом культурного наследия региона, от электрических кабелей, размещенных на нем без согласия жильцов.

Жительница многоквартирного дома в г. Самары обратилась в суд с требованием убрать с фасада объекта культурного наследия регионального значения электрические трехжильные кабели. По ее словам, они не только были размещены на нем без согласования с собственниками жилых помещений, но и не соответствовали нормам безопасности.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение обязать управляющую компанию убрать кабели с фасада многоквартирного дома. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы уведомили организацию о необходимости исполнения судебного решения и установили срок для добровольного освобождения фасада дома от кабелей. Однако должник к намеченной дате решение суда не исполнил, в результате чего судебным приставом-исполнителем в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 100 тысяч рублей.

Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили организацию исполнить решение суда и убрать с фасада дома кабели.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.