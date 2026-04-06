Организация в Самаре отремонтировала крышу после вмешательства судебных приставов

С иском к управляющей компании в суд обратилась жительница верхнего этажа многоквартирного дома. Из-за прохудившейся крыши ее квартира подверглась затоплению.

Суд, рассмотрев материалы дела, обязал организацию произвести текущий ремонт кровли. В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении нее было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

По причине неисполнения решения суда в установленный срок, сотрудник Службы запретил организации-должнику вносить изменения в ЕГРЮЛ и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также директор управляющей компании был предупрежден должностным лицом об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили должника исполнить судебное решение и отремонтировать крышу многоквартирного дома.