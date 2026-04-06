Камыш в Сызранском районе горел на площади 800 квадратных метров
Камыш в Сызранском районе горел на площади 800 квадратных метров
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия

В самарском музее пройдут "космические" мероприятия

11 апреля (суббота) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей «Сложи свою ракету. Техника паперкрафт» (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.
На занятии юные посетители узнают о первом полете человека в космос, о различных космических аппаратах, о важности этой нелегкой профессии – космонавт. Затем, в рамках практической части, каждый участник создаст бумажную модель ракеты в технике паперкрафт (papercraft). Такой способ бумажного моделирования позволяет из особых выкроек делать объемные фигуры любой сложности.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cVURBP

12 апреля (воскресенье) в 14.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Космос как предчувствие. Ироничный взгляд на советскую науку в фильме «Человек ниоткуда» (12+). Ее прочитает  историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики и проходит в рамках цикла «Энциклопедия советской жизни» (12+).
Эльдар Рязанов определил жанр фильма «Человек ниоткуда» (1961, 12+) как «комическую ненаучную фантастику». Идею сюжета режиссеру подсказал сценарист Леонид Зорин. Антрополог Владимир Поражаев находит снежного человека, дает ему имя Чудак и привозит в Москву, где главных героев ждут невероятные приключения. Несмотря на фанатический сюжет, картина ярко передает атмосферу и жизнь людей того времени, пронизанную ощущением скоро покорения космоса человеком.
На лекции посетители погрузятся в увлекательную историю создания фильма: от неудачных съемок Игоря Ильинского в главной роли до отправки кинокартины «на полку» (запрета к показу). Также будут рассмотрены приметы повседневности оттепельной поры, которые Эльдар Рязанов показал в «комической ненаучной фантастике». И, наконец, гости узнают, причем здесь поиск снежного человека и освоение космоса.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cW1eR4

 

