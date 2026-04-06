В самарском музее пройдут "космические" мероприятия

11 апреля (суббота) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей «Сложи свою ракету. Техника паперкрафт» (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

На занятии юные посетители узнают о первом полете человека в космос, о различных космических аппаратах, о важности этой нелегкой профессии – космонавт. Затем, в рамках практической части, каждый участник создаст бумажную модель ракеты в технике паперкрафт (papercraft). Такой способ бумажного моделирования позволяет из особых выкроек делать объемные фигуры любой сложности.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cVURBP

12 апреля (воскресенье) в 14.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Космос как предчувствие. Ироничный взгляд на советскую науку в фильме «Человек ниоткуда» (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики и проходит в рамках цикла «Энциклопедия советской жизни» (12+).

Эльдар Рязанов определил жанр фильма «Человек ниоткуда» (1961, 12+) как «комическую ненаучную фантастику». Идею сюжета режиссеру подсказал сценарист Леонид Зорин. Антрополог Владимир Поражаев находит снежного человека, дает ему имя Чудак и привозит в Москву, где главных героев ждут невероятные приключения. Несмотря на фанатический сюжет, картина ярко передает атмосферу и жизнь людей того времени, пронизанную ощущением скоро покорения космоса человеком.

На лекции посетители погрузятся в увлекательную историю создания фильма: от неудачных съемок Игоря Ильинского в главной роли до отправки кинокартины «на полку» (запрета к показу). Также будут рассмотрены приметы повседневности оттепельной поры, которые Эльдар Рязанов показал в «комической ненаучной фантастике». И, наконец, гости узнают, причем здесь поиск снежного человека и освоение космоса.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cW1eR4