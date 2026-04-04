Тольяттинские полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия

Одной из приоритетных задач спортивной организации «Динамо» является развитие служебно-прикладных видов спорта и создание условий для регулярных занятий физической культурой.



Так, в Тольятти прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников тольяттинского гарнизона полиции, правоохранительных органов и органов безопасности.



В ходе соревнований спортсмены производили выстрелы по спортивной мишени с одной руки на расстоянии 25 метров, стреляя по 3 пробных и 10 зачётных выстрелов.



После окончания мероприятия судейская коллегия подвела итоги, по результатам которых командные места распределились следующим образом:



1 место – команда Управления МВД России по г. Тольятти;



2 место – Госавтоинспекции Управления МВД России по г.Тольятти;



3 место – команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти.



Председатель тольяттинского «Динамо» начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Илдар Чагаев поздравил участников с окончанием соревнований и вручил победителям и призерам кубки, медали и дипломы.



Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Сверчков, в свою очередь, отметил, что сотрудники полиции всегда отличались стремлением к спортивным победам и здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

