Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие

121

22 ноября в Детской музыкальной школе № 4 состоялся юбилейный концерт «Четверка впереди времени». С юбилеем школу поздравила министр культуры Самарской области Ирина Калягина:

«В школе работают люди, для которых искусство и жизнь стали не синонимами, а неразрывно связанными понятиями. Здесь хорошо помнят и берегут прошлое, но куда больше размышляют о будущем. Опытные преподаватели, лауреаты конкурсов профессионального мастерства плечом к плечу сотрудничают с молодыми специалистами, прогрессивно мыслящими, амбициозными, владеющими современными методиками. Школа интенсивно развивается, ориентируясь на высокий уровень творческого и духовного развития учащихся. Вы вносите огромный вклад в развитие дополнительного образования региона».

Награды Министерства культуры Самарской области школе и ее педагогам во время юбилейного вечера вручила Светлана Деревянко, начальник отдела развития образования в сфере культуры, профессионального и самодеятельного мастерства. Почётной грамотой за личный вклад в развитие системы дополнительного образования в сфере искусства награждена преподаватель теории музыки Елена Юрьевна Дыренкова.

Благодарностью Министерства культуры Самарской области за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры награждены Светлана Геннадьевна Ефимова, заместитель директора по учебной части, преподаватель по классу фортепиано, и Нина Витальевна Илякова, преподаватель по классу фортепиано.

Свое 55-летие «Четверка» отметила грандиозным концертом. В этот день на сцену большого концертного зала вышли лучшие юные музыканты и творческие коллективы школы, выпускники и преподаватели.

Фото: минкульт СО