В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.
В Красноглинском районе Самары на улице Звездной столкнулись три легковых автомобиля и автобус «ПАЗ»
26 ноября в Самаре ночью -1, -3°С, днем +1, +3°С. Ветер ночью западный, днем юго-западный 4-9 м/с.
26 ноября в регионе без осадков, до +4°С
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.
Пожар в Похвистневском районе: в селе Малое Ибряйкино горел частный дом
Свое 55-летие «Четверка» отметила грандиозным концертом. В этот день на сцену большого концертного зала вышли лучшие юные музыканты и творческие коллективы школы, выпускники и преподаватели.
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.
8 новых машин поступили в Кинельскую ЦРБ в текущем году
Федеральная территория Сириус впервые принимала всероссийские соревнования по парусному спорту в самом популярном детском классе яхт «Оптимист».
Спортсмены Самарской области Иван Лаздин и Евгения Огнева - призеры соревнований по парусному спорту
Он объединит представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти. В течение дня эксперты поделятся своими практиками и видением будущего туристического рынка. Организатором форума является админ
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие

25 ноября 2025 16:57
121
Свое 55-летие «Четверка» отметила грандиозным концертом. В этот день на сцену большого концертного зала вышли лучшие юные музыканты и творческие коллективы школы, выпускники и преподаватели.

22 ноября в Детской музыкальной школе № 4 состоялся юбилейный концерт «Четверка впереди времени». С юбилеем школу поздравила министр культуры Самарской области Ирина Калягина:

«В школе работают люди, для которых искусство и жизнь стали не синонимами, а неразрывно связанными понятиями. Здесь хорошо помнят и берегут прошлое, но куда больше размышляют о будущем. Опытные преподаватели, лауреаты конкурсов профессионального мастерства плечом к плечу сотрудничают с молодыми специалистами, прогрессивно мыслящими, амбициозными, владеющими современными методиками. Школа интенсивно развивается, ориентируясь на высокий уровень творческого и духовного развития учащихся. Вы вносите огромный вклад в развитие дополнительного образования региона».

Награды Министерства культуры Самарской области школе и ее педагогам во время юбилейного вечера вручила Светлана Деревянко, начальник отдела развития образования в сфере культуры, профессионального и самодеятельного мастерства. Почётной грамотой за личный вклад в развитие системы дополнительного образования в сфере искусства награждена преподаватель теории музыки Елена Юрьевна Дыренкова.

Благодарностью Министерства культуры Самарской области за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры награждены Светлана Геннадьевна Ефимова, заместитель директора по учебной части, преподаватель по классу фортепиано, и Нина Витальевна Илякова, преподаватель по классу фортепиано.

Фото:   минкульт СО

 

Фото:   минкульт СО

