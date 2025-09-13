Я нашел ошибку
Главные новости:
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
Явка избирателей на выборах в Самарской области составила 24,18%. 
На 15:00 13 сентября явка избирателей на выборах в Самаре составила 12.69%
13 сентября глава города Самара Иван Носков провел встречу с официальными делегациями из Сухума, Гудауты (Абхазия) и Бреста (Беларусь), которые по его приглашению прибыли в областную столицу накануне Дня города. 
Иван Носков: «Дружба между городами и странами – это всегда во благо»
Завтра, 14 сентября, одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре».
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, среди которых оказались книги на татарском, чувашском, мордовских языках.
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур

13 сентября 2025 15:55
148
Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, среди которых оказались книги на татарском, чувашском, мордовских языках.

8 сентября, в День языков народов России, в Тольятти открыла свои двери шестая в городе модельная библиотека. Ей стала библиотека №2 на ул. Горького, которая была модернизирована в рамках нацпроекта «Семья».

Библиотека уже много лет выделяется среди других тольяттинских библиотек своим фондом, в котором содержится более тысячи книг и других печатных изданий на языках народов Поволжья и иных регионов России.

На базе учреждения действует центр межнационального общения, регулярно проводятся партнерские проекты и мероприятия с участием национально-культурных центров Самарской области.

Открытие обновлённой библиотеки прошло при участии представителей городской администрации, религиозных учреждений, национально-культурных центров, библиотечного сообщества.

«Самарская область является лидером по количеству модельных библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура». За всё время претворения в жизнь нацпроекта модернизированы 37 библиотек, при этом 11 из них за счёт средств регионального бюджета.

В 2025 году в рамках нового федерального проекта «Семья» откроют свои двери ещё 5 библиотек региона.
Модельные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение.

Сегодня библиотеки это не просто место для чтения и выбора книг, но и творческие площадки, где жители могут проявить свои таланты, встретиться с интересными людьми, отдохнуть в комфортной обстановке», - отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина

В ходе модернизации библиотеки в ней провели ремонт и перепланировку помещений, обеспечили ее мультимедийным оборудованием, художественно оформили стены. Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, среди которых оказались книги на татарском, чувашском, мордовских языках, литература по истории России и православной церкви, популярная литература современных авторов, мировая классика, краеведческие издания, а также книги для детей.

Модельная библиотека национальных культур стала одной из 5 новых модельных библиотек, которые открывают свои двери на территории Самарской области в 2025 году: еще четыре совсем скоро появятся в Сызрани, Жигулёвске, Елховском и Ставропольском районах. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

