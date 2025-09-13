В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур

148

8 сентября, в День языков народов России, в Тольятти открыла свои двери шестая в городе модельная библиотека. Ей стала библиотека №2 на ул. Горького, которая была модернизирована в рамках нацпроекта «Семья».

Библиотека уже много лет выделяется среди других тольяттинских библиотек своим фондом, в котором содержится более тысячи книг и других печатных изданий на языках народов Поволжья и иных регионов России.

На базе учреждения действует центр межнационального общения, регулярно проводятся партнерские проекты и мероприятия с участием национально-культурных центров Самарской области.

Открытие обновлённой библиотеки прошло при участии представителей городской администрации, религиозных учреждений, национально-культурных центров, библиотечного сообщества.

«Самарская область является лидером по количеству модельных библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура». За всё время претворения в жизнь нацпроекта модернизированы 37 библиотек, при этом 11 из них за счёт средств регионального бюджета.

В 2025 году в рамках нового федерального проекта «Семья» откроют свои двери ещё 5 библиотек региона.

Модельные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение.

Сегодня библиотеки это не просто место для чтения и выбора книг, но и творческие площадки, где жители могут проявить свои таланты, встретиться с интересными людьми, отдохнуть в комфортной обстановке», - отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина

В ходе модернизации библиотеки в ней провели ремонт и перепланировку помещений, обеспечили ее мультимедийным оборудованием, художественно оформили стены. Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, среди которых оказались книги на татарском, чувашском, мордовских языках, литература по истории России и православной церкви, популярная литература современных авторов, мировая классика, краеведческие издания, а также книги для детей.

Модельная библиотека национальных культур стала одной из 5 новых модельных библиотек, которые открывают свои двери на территории Самарской области в 2025 году: еще четыре совсем скоро появятся в Сызрани, Жигулёвске, Елховском и Ставропольском районах. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Фото: минкульт СО