Главные новости:
С 21.00 13 декабря.  Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.
Введено временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги  М-5 «Урал»
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
Дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
На остановках в салон будут заходить актеры в образах литературных героев и исторических личностей. Они расскажут о разных эпохах, важных событиях и известных людях Самары.
14 декабря в Самаре начнет работать культурный проект "Интерактивный трамвай"
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий.
️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог
13 декабря в Астрахани «Лада» на выезде провела матч чемпионата России по гандболу среди женщин.
Гандбольная «Лада» одержала победу над «Астраханочкой»
В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города.
Сотрудники МЧС СО завоевали третье место на спортивных играх в Сызрани
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб

166
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.

Дорожный инцидент произошел на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической в субботу в 21:05, ообщает СОВА со ссылкой на ГУ МЧС СО.

У второго вагона трамвая сошла с рельсов первая колесная пара. Из-за этого он наехал на опору контактной сети и снес ее. Кроме того, повредилась и электролиния. 

Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали. Движение временно остановлено.

Судя по видео, которое уже разлетелось по соцсетям и мессенджерам, трамваю сильно досталось. Вагон треснул прямо посередине от удара столба. 

Среди людей пострадавшиьнет, в тот момент в транспорте не было пассажиров.

 

Фото:  pxhere.com

