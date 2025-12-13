В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб

Дорожный инцидент произошел на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической в субботу в 21:05, ообщает СОВА со ссылкой на ГУ МЧС СО.

У второго вагона трамвая сошла с рельсов первая колесная пара. Из-за этого он наехал на опору контактной сети и снес ее. Кроме того, повредилась и электролиния.

Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали. Движение временно остановлено.

Судя по видео, которое уже разлетелось по соцсетям и мессенджерам, трамваю сильно досталось. Вагон треснул прямо посередине от удара столба.

Среди людей пострадавшиьнет, в тот момент в транспорте не было пассажиров.

Фото: pxhere.com