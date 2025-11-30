В  Красноярском районе на автодороге «Подъезд к г. Самаре» столкнулись два ВАЗовских автомобиля

Полицейские работали на месте ДТП в Красноярском районе.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, примерно в 13:20 на 2 км автодороги «Подъезд к г. Самаре» произошло столкновение двух транспортных средств: а/м ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего водителя и ВАЗ-2110, за рулём которого находился 23-летний мужчина.

С места ДТП госпитализированы три пассажира а/м ВАЗ 2114. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО