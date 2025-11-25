В Самаре на Ракитовском шоссе столкнулись четыре автомобиля

125

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: в 16:40, 25 ноября, 50-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигался по Ракитовскому шоссе, со стороны Московского шоссе в направлении ул. К. Маркса и допустил наезд на стоящий автомобиль Geely, под управлением 27-летней женщины.

От удара автомобиль Geely отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, под управлением 32-летнего мужчины, далее данный автомобиль отбросило на Volkswagen Tiguan, под управлением 29-летнего мужчины.

Водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Geely доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО