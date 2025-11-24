В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero

95

24 ноября в 14:20 на месте дорожно‑транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Самары. По собранным ими данным, ДТП произошло в районе дома 82 по улице Алма‑Атинской.

Водитель автомобиля ВАЗ‑2114, мужчина 2000 года рождения, выезжал с дворовой территории и в процессе маневрирования не справился с управлением — совершил наезд на бордюрный камень. От удара транспортное средство потеряло устойчивость, его отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Sandero, которым управлял мужчина 1974 года рождения.

На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему вызвана бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение в рамках законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО