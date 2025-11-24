Я нашел ошибку
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero

24 ноября 2025 17:20
95
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.

24 ноября в 14:20 на месте дорожно‑транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Самары. По собранным ими данным, ДТП произошло в районе дома 82 по улице Алма‑Атинской.

Водитель автомобиля ВАЗ‑2114, мужчина 2000 года рождения, выезжал с дворовой территории и в процессе маневрирования не справился с управлением — совершил наезд на бордюрный камень. От удара транспортное средство потеряло устойчивость, его отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Sandero, которым управлял мужчина 1974 года рождения.

На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение в рамках законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

