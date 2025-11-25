В Красноглинском районе Самары на улице Звездной столкнулись три легковых автомобиля и автобус «ПАЗ»

42

25 ноября в 10:48 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Красноглинском районе города Самары. На улице Звездной, 17 столкнулись три легковых автомобиля — «Лада Приора», «Лада Веста» и «Субару» — а также автобус «ПАЗ».

В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Они стабилизировали транспортное средство и смыли топливо с дороги, чтобы предотвратить возгорание.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО