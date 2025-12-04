Более 50 сотрудников ГУ МЧС СО стали сегодня добровольными донорами

Я нашел ошибку
К месту происшествия прибыл расчет пожарно-спасательной части в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
В Сызранском районе загорелся во время движения большегруз
Форум «Жить и воспитываться в семье», проходящий по инициативе Марии Львовой-Беловой, собрал более 3 тысяч экспертов очно и онлайн.
Делегация Самарской области делится опытом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Более 50 сотрудников ГУ МЧС СО стали сегодня добровольными донорами

34
Спасатели хорошо знают, как важна донорская кровь для пострадавших в чрезвычайных ситуациях, когда счет идет на минуты.

Рабочий день в Главном управлении МЧС России по Самарской области начался сегодня не совсем обычно – сотрудники, пришедшие на службу, выстроились в очередь для сдачи крови. Осуществляли ее забор медики выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови. Мероприятие было приурочено к 35-летию МЧС России.

После медицинского осмотра и оформления документов более 50 сотрудников Главного управления стали добровольными донорами, пополнив банк крови на несколько десятков литров. Многие из них участвуют в акции не впервые. Спасатели хорошо знают, как важна донорская кровь для пострадавших в чрезвычайных ситуациях, когда счет идет на минуты.

«Я участвую в такой акции не в первый раз. Для меня это почетно и важно. Если моя кровь поможет спасти хотя бы одну человеческую жизнь, значит, я это сделал не напрасно», – отметил специалист тылового обеспечения Евгений Козырев.

Водитель Виталий Афанасьев поделился: «В первый раз сдать кровь меня побудило желание преодолеть свою нелюбовь к сдаче крови в поликлинике. Еще захотелось сделать что-то полезное для других людей. На сегодняшний день на моем счету уже около 20 донаций».

По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой. Прежде всего она требуется в детских больницах, родильных домах, хирургических стационарах.

Участие в этой благородной акции демонстрирует, что сотрудники МЧС России готовы оказывать помощь людям не только по долгу службы, но и по зову сердца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
03 декабря 2025, 20:31
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей.... Общество
610
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
01 декабря 2025, 21:44
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом. Происшествия
1579
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.
28 ноября 2025, 19:57
Представители МЧС Волжского района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город»
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда. Общество
2036
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
226
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
760
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
663
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
577
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1728
