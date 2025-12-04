Более 50 сотрудников ГУ МЧС СО стали сегодня добровольными донорами

Рабочий день в Главном управлении МЧС России по Самарской области начался сегодня не совсем обычно – сотрудники, пришедшие на службу, выстроились в очередь для сдачи крови. Осуществляли ее забор медики выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови. Мероприятие было приурочено к 35-летию МЧС России.

После медицинского осмотра и оформления документов более 50 сотрудников Главного управления стали добровольными донорами, пополнив банк крови на несколько десятков литров. Многие из них участвуют в акции не впервые. Спасатели хорошо знают, как важна донорская кровь для пострадавших в чрезвычайных ситуациях, когда счет идет на минуты.

«Я участвую в такой акции не в первый раз. Для меня это почетно и важно. Если моя кровь поможет спасти хотя бы одну человеческую жизнь, значит, я это сделал не напрасно», – отметил специалист тылового обеспечения Евгений Козырев.

Водитель Виталий Афанасьев поделился: «В первый раз сдать кровь меня побудило желание преодолеть свою нелюбовь к сдаче крови в поликлинике. Еще захотелось сделать что-то полезное для других людей. На сегодняшний день на моем счету уже около 20 донаций».

По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой. Прежде всего она требуется в детских больницах, родильных домах, хирургических стационарах.

Участие в этой благородной акции демонстрирует, что сотрудники МЧС России готовы оказывать помощь людям не только по долгу службы, но и по зову сердца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО