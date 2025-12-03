Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть

147
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.

29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом 39 - летней женщины и 8-летнего ребенка. Оба пострадавших были госпитализированы в медучреждения города. Наиболее вероятная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

С начала текущего года это 23 случай отправления людей угарным газом в регионе. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.

МЧС России напоминает, что основными причинами утечки газа являются:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Как избежать отравления угарным газом:

- используйте только исправное оборудование;

- позаботьтесь о хорошей вентиляции;

- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

Не игнорируйте обязательную ежегодную проверку газового оборудования специалистами.

Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

- Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

- Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04», с мобильного - "104".

- Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.

- Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее.

- На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

- Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

- Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

 

Фото:  freepik.com

Теги: МЧС Самара

