МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть

29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом 39 - летней женщины и 8-летнего ребенка. Оба пострадавших были госпитализированы в медучреждения города. Наиболее вероятная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

С начала текущего года это 23 случай отправления людей угарным газом в регионе. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.

МЧС России напоминает, что основными причинами утечки газа являются:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Как избежать отравления угарным газом:

- используйте только исправное оборудование;

- позаботьтесь о хорошей вентиляции;

- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

Не игнорируйте обязательную ежегодную проверку газового оборудования специалистами.

Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

- Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

- Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04», с мобильного - "104".

- Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.

- Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее.

- На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

- Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

- Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

