За прошедшую неделю добровольцы региона участвовали в тушении двух пожаров

В России 5 декабря отмечается День добровольца. В этот день мы чествуем тех, кто безвозмездно приходит на помощь, в том числе и в борьбе с огненной стихией.

Добровольные пожарные команды и дружины играют неоценимую роль в обеспечении безопасности.

Нередко именно они оказываются первыми на месте возгорания, ведь их подразделения расположены ближе к населенным пунктам.

Особенно активно добровольцы действуют в сельской местности. Вместе с профессиональными пожарными они мужественно сражаются с огнем, спасая имущество и жизни людей.

За прошедшую неделю, с 28 ноября по 4 декабря, добровольцы участвовали в тушении двух пожаров.

Так, команда из Большой Романовки помогала ликвидировать возгорание частного дома и построек в селе Бикулов Починок Кошкинского района, где огонь охватил 100 квадратных метров. А добровольцы из Подстепок боролись с огнем на дачном участке в селе Подстепки Ставропольского района, где горели дачный дом и гараж на площади 70 квадратных метров.

Сегодня в Самарской области насчитывается около 11 тысяч добровольных пожарных. С начала года они приняли участие в тушении 627 пожаров, демонстрируя свою преданность делу и готовность прийти на помощь в трудную минуту, сообщает пресс-сужба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО