Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год



Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Приказы ведомств опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».

Расписание ЕГЭ:

1 июня (понедельник) — история, литература, химия;

4 июня (четверг) — русский язык;

8 июня (понедельник) ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ

по математике профильного уровня;

11 июня (четверг) — обществознание, физика;

15 июня (понедельник) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

18 июня (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

19 июня (пятница) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня — резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Расписание ОГЭ:

2 июня (вторник) — математика;

5 июня (пятница) — по всем учебным предметам (кроме русского языка математики);

6 июня (суббота) — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика;

9 июня (вторник) — русский язык;

16 июня (вторник) — по всем учебным предметам (кроме русского языка математики);

19 июня (пятница) — по всем учебным предметам (кроме русского языка математики).

29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

