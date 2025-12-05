Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции

Об этом рассказала психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Пискорская:



"Дети очень любознательны, но на многие вопросы родители часто не могут ответить сразу, без определенной подготовки.



Зачем говорить с ребёнком о профилактике ВИЧ-инфекции?



Важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путём.

Родители могут защитить ребёнка от недостоверных историй о ВИЧ-инфекции и дозировать информацию с учётом психологических особенностей и возраста.



Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.



Как говорить с детьми о ВИЧ-инфекции?



Перед разговором важно удостовериться, что вы обладаете правильной информацией.



Учитывайте возраст и уровень развития ребёнка.

с младшими детьми лучше начинать с простых понятий, таких как «вирус» и «здоровье»

старшим можно объяснить более детально, что такое ВИЧ и почему важно защищать себя.



Расскажите о путях передачи вируса. Объясните, что невозможно им заразиться при объятиях, поцелуях, общем питании или играх. Это поможет избавиться от ненужных страхов.



Отметьте, что вирус поддаётся терапии при регулярном приёме специальных препаратов, которые блокируют его, не дают размножаться и разрушать иммунную систему.



Подчеркните важность тестирования.

Регулярное тестирование на ВИЧ после 18 лет — это способ быть уверенным в своем здоровье. Знать свой ВИЧ-статус — это ответственно, а тесты доступны и анонимны".

Фото: pxhere.com