Особенно активно добровольцы действуют в сельской местности. Вместе с профессиональными пожарными они мужественно сражаются с огнем, спасая имущество и жизни людей.
За прошедшую неделю добровольцы региона участвовали в тушении двух пожаров
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Сохранялась угроза распространения огня на близлежащие постройки и дома, к месту пожара были направлены дополнительные силы противопожарной службы.
В Алексеевском районе горел жилой дом, огонь охватил 70 квадратных метров
В Сингапуре завершились чемпионат и первенство мира по роллер-спорту в дисциплинах фристайла. Лучший результат в дисциплине «слайды» у Анны.
Анна Кукушкина из Самарской области - чемпионка мира по роллер-спорту
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции

124
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.

Об этом рассказала психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Пискорская:

 "Дети очень любознательны, но на многие вопросы родители часто не могут ответить сразу, без определенной подготовки.

Зачем говорить с ребёнком о профилактике ВИЧ-инфекции?

 Важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путём.
 Родители могут защитить ребёнка от недостоверных историй о ВИЧ-инфекции и дозировать информацию с учётом психологических особенностей и возраста.

Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.

Как говорить с детьми о ВИЧ-инфекции?

 Перед разговором важно удостовериться, что вы обладаете правильной информацией.

 Учитывайте возраст и уровень развития ребёнка.
с младшими детьми лучше начинать с простых понятий, таких как «вирус» и «здоровье»
старшим можно объяснить более детально, что такое ВИЧ и почему важно защищать себя.

 Расскажите о путях передачи вируса. Объясните, что невозможно им заразиться при объятиях, поцелуях, общем питании или играх. Это поможет избавиться от ненужных страхов.

 Отметьте, что вирус поддаётся терапии при регулярном приёме специальных препаратов, которые блокируют его, не дают размножаться и разрушать иммунную систему.

 Подчеркните важность тестирования.
Регулярное тестирование на ВИЧ после 18 лет — это способ быть уверенным в своем здоровье. Знать свой ВИЧ-статус — это ответственно, а тесты доступны и анонимны".

 

