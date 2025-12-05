Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения

В пятницу, 5 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Больше всего обращений поступило из региональной столицы. Самарцы интересовались ремонтом дорог, объектов образования и здравоохранения, инфраструктуры ЖКХ, благоустройством общественных территорий, переселением из аварийного жилья, сноса старых деревянных домов и многим другим.

«Абсолютно разделяю позицию губернатора о необходимости обратной связи с жителями. Все вопросы, поступившие на горячую линию, будут отработаны профильными департаментами в кратчайшие сроки», – подчеркнул глава Самары Иван Носков. Он отметил для себя ряд важных поручений и пунктов, касающихся развития областной столицы.

«Благодарю за поддержку программы сноса аварийного жилья в городе. Консолидация работы в данном направлении – это безусловное благо для города. Активизация сноса аварийных зданий и расселения жителей, анонсированные губернатором, помогут привести в порядок все районы Самары. Со своей стороны, будем наращивать темпы восстановления объектов культурного наследия», – отметил Иван Носков.

Во время прямой линии было озвучено несколько вопросов, поступивших от жителей Тольятти. В частности, мать участника СВО обратила внимание губернатора на работу коммерческого транспорта, водители и кондукторы которого часто не принимают карту «Zа Победу!». Она выдается участникам не принимается в коммерческом транспорте.

«Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо, – заявил во время прямой линии Вячеслав Федорищев. – Если транспортная компания не выполняет обязательства, она должна либо признать ошибку и устранить ее, либо перестать работать». Губернатор поручил региональному Минтрансу разобраться в подобных проблемах, создав «горячую линию» для приема сигналов от жителей.

Жители Тольятти интересовались возможностью проведения ремонта спортивной площадки в Шлюзовом, размещением кофеен на набережной Автозаводского района. Кроме того, «в бегущей строке» поднималась темы дополнительной поддержки семей, выделения земельных участков многодетным, расширения и капремонта дорог и тротуаров, строительства школ и других социальных объектов. Конечно, не все обращения были рассмотрены в рамках эфира – их сотни. «На прямую линию губернатора поступило много вопросов от жителей нашего города Тольятти. Мы с нашей командой берем каждое в работу, будем держать на постоянном контроле», – отметил глава города Илья Сухих.

Десятки вопросов поступили из Новокуйбышевска, часть из которых прозвучали в прямом эфире. Больше всего люди жаловались на работу общественного транспорта и удобных межмуниципальных маршрутов.

«Очень рад, что губернатором принято решение о переводе маршрутов на регулируемый тариф. Кроме того, с понедельника будут добавлены дополнительные единицы транспорта, чтобы жители нашего города могли добираться до Самарского онкологического диспансера без пересадок, – отметил врип главы

Новокуйбышевска Максим Девятов. – В живом диалоге были подняты самые актуальные вопросы, и по ключевым из них были даны конкретные поручения. Власть на связи и в работе. Вячеслав Андреевич подчеркнул, что открытый диалог с людьми – это абсолютный приоритет. Считаю такой формат открытого разговора исключительно важным и правильным – только так можно понять реальные потребности людей и оперативно на них реагировать».

Благоустройство – одна из самых популярных тем среди всех обращений граждан. Так, жители Сызрани во время прямой линии выяснили ответ на вопрос о том, в какие сроки будет приведены в порядок общественные территории Монастырской Горы и рядом с ГЭС. Также, поступали вопросы о некачественной работе общественного транспорта, строительстве новых и ремонте существующих детских площадок, капремонте домов и ряд других.

«Губернатор в курсе большого круга вопросов, касающихся как отдельных жителей, так и глобальных, затрагивающих социально-экономическое, инфраструктурное развитие, качества жизни и благополучия граждан, – отметил глава Сызрани Сергей Володченков. – Были затронуты вопросы развития города Сызрани, в том числе его исторической части, туристического кластера. Мы уже приступили к активной работе по тем обращениям, которые были обсуждены, у нас есть и готовые решения. В следующем году мы запланировали работы по благоустройству аллеи вокруг ГЭС. Благодаря поддержке губернатора, Правительства Самарской области проект мы реализуем. А все те обращения, которые поступили от жителей Сызрани в рамках подготовки и проведения прямой линии, мы возьмем в работу, составим план, оценим необходимые ресурсы и заложим их в план реализации».

Глава Приволжского района Евгений Богомолов по итогам прямой линии выразил слова благодарности в адрес губернатора за принятое решение о капитальном ремонте дороги к паромной переправе в селе Бестужевке. «Это очень важная дорога, особенно в летний период, для жителей нашего села, всего района, – отметил он. – Все вопросы, которые поступили на прямой эфир, мы проанализируем и в рамках имеющихся возможностей во взаимодействии с Правительством Самарской области будут намечены планы по их решению».

Всего в рамках подготовки и проведения прямой линии Вячеславу Федорищеву поступило 4564 обращения от жителей Самарской области, каждое из которых не останется без внимания.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области