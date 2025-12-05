Я нашел ошибку
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
Самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19

самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19

В России продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ.

Согласно данным Роспотребнадзора, в более чем 80% случаев врачи выявляют вирус гриппа A(H3N2), так называемый «гонконгский грипп». Наиболее заметный рост заболеваемости пока фиксируется в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

«Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: на 48-й неделе рост составил 17,8% — было зарегистрировано около 9,7 тыс. случаев», — говорится в сообщении ТАСС.

Эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости может случится в новогодние праздники, когда проходят массовые гуляния. Ведомство также напоминает о простых мерах профилактики: избегать скоплений людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и оставаться дома при первых признаках болезни.

В настоящий момент от гриппа уже привито более 78 миллионов россиян (52,9% населения).

Специалисты подчёркивают, что сделать прививку ещё не поздно. Особенно это важно для пожилых людей, беременных и тех, кто имеет хронические заболевания, так как вакцинация помогает избежать тяжёлых осложнений и госпитализации.

В Самарской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В связи с этим главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области Олег Фатенков предупредил, что самостоятельный прием антибиотиков крайне опасен. И объяснил, почему злоупотребление этими препаратами создает угрозу здоровью и даже жизни, вызывая развитие суперинфекций, нарушение микрофлоры и тяжелые побочные эффекты, пишет Самара-МК.

СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
5 декабря 2025  13:38
В регионе работает
5 декабря 2025  11:07
5 декабря 2025  09:35
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
4 декабря 2025  15:59
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
487
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
3 декабря 2025  19:35
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
1123
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
3 декабря 2025  19:25
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
783
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
3 декабря 2025  09:35
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
623
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
2 декабря 2025  16:23
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
1529
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
2 декабря 2025  15:49
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
1645
В Самарской области на 16% выросла заболеваемость ковидом
2 декабря 2025  12:54
В Самарской области на 16% выросла заболеваемость ковидом
1561
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
746
