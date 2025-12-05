самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19

В России продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ.

Согласно данным Роспотребнадзора, в более чем 80% случаев врачи выявляют вирус гриппа A(H3N2), так называемый «гонконгский грипп». Наиболее заметный рост заболеваемости пока фиксируется в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

«Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: на 48-й неделе рост составил 17,8% — было зарегистрировано около 9,7 тыс. случаев», — говорится в сообщении ТАСС.

Эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости может случится в новогодние праздники, когда проходят массовые гуляния. Ведомство также напоминает о простых мерах профилактики: избегать скоплений людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и оставаться дома при первых признаках болезни.

В настоящий момент от гриппа уже привито более 78 миллионов россиян (52,9% населения).

Специалисты подчёркивают, что сделать прививку ещё не поздно. Особенно это важно для пожилых людей, беременных и тех, кто имеет хронические заболевания, так как вакцинация помогает избежать тяжёлых осложнений и госпитализации.

В Самарской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В связи с этим главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области Олег Фатенков предупредил, что самостоятельный прием антибиотиков крайне опасен. И объяснил, почему злоупотребление этими препаратами создает угрозу здоровью и даже жизни, вызывая развитие суперинфекций, нарушение микрофлоры и тяжелые побочные эффекты, пишет Самара-МК.