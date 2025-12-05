Самарская полиция помогла пресечь противоправную деятельность 11 участников межрегиональной преступной группы

«Сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской и Самарской областей пресекли противоправную деятельность 11 участников межрегиональной преступной группы. В их числе – разработчик и главный администратор панели управления вредоносной компьютерной программы NFCGate. С её помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России.

Предварительно установлено, что злоумышленники использовали компьютерный вирус. Он распространялся через мессенджеры под видом приложений государственных организаций или банков, что позволяло без участия законных владельцев обналичивать в банкоматах их средства.

Атака мошенников начиналась по традиционному сценарию с телефонного звонка. Жертву убеждали установить на свое устройство специальный файл, замаскированный под официальное банковское приложение. В приложении для авторизации якобы необходимо поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона, после чего набрать на клавиатуре ПИН-код. В результате его активации сообщники получали возможность осуществлять снятие денег в банкоматах любого региона России. При этом весь процесс выглядел вполне легитимным. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 млн рублей.

Помощь в выявлении преступной схемы оказали специалисты АО «Лаборатория Касперского», а силовую поддержку при задержании подозреваемых обеспечили сотрудники Росгвардии.

Следователем специализированного отдела по расследованию дистанционных хищений СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Следственные действия, направленные на установление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются.

По результатам проведенных компьютерно-технических экспертиз органом предварительного расследования будет дана юридическая оценка лицам, совершившим преступления в сфере компьютерной информации.

В настоящее время проверяется причастность участников группы к совершению более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.