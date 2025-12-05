Самарская полиция помогла пресечь противоправную деятельность 11 участников межрегиональной преступной группы

Я нашел ошибку
Главные новости:
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.99
EUR 89.9
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская полиция помогла пресечь противоправную деятельность 11 участников межрегиональной преступной группы

217
Самарская полиция помогла пресечь противоправную деятельность 11 участников межрегиональной преступной группы

«Сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской и Самарской областей пресекли противоправную деятельность 11 участников межрегиональной преступной группы. В их числе – разработчик и главный администратор панели управления вредоносной компьютерной программы NFCGate. С её помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России.

Предварительно установлено, что злоумышленники использовали компьютерный вирус. Он распространялся через мессенджеры под видом приложений государственных организаций или банков, что позволяло без участия законных владельцев обналичивать в банкоматах их средства.

Атака мошенников начиналась по традиционному сценарию с телефонного звонка. Жертву убеждали установить на свое устройство специальный файл, замаскированный под официальное банковское приложение. В приложении для авторизации якобы необходимо поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона, после чего набрать на клавиатуре ПИН-код. В результате его активации сообщники получали возможность осуществлять снятие денег в банкоматах любого региона России. При этом весь процесс выглядел вполне легитимным. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 млн рублей.

Помощь в выявлении преступной схемы оказали специалисты АО «Лаборатория Касперского», а силовую поддержку при задержании подозреваемых обеспечили сотрудники Росгвардии.  

Следователем специализированного отдела по расследованию дистанционных хищений СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Следственные действия, направленные на установление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются.

По результатам проведенных компьютерно-технических экспертиз органом предварительного расследования будет дана юридическая оценка лицам, совершившим преступления в сфере компьютерной информации.

В настоящее время проверяется причастность участников группы к совершению более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
746
Весь список