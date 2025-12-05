Путин и Моди начали российско-индийские переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, обменявшись рукопожатием и сделав совместное фото, начали официальные переговоры в Хайдарабадском дворце - правительственной резиденции в Нью-Дели.

Накануне уже состоялась их неформальная встреча, на которой руководители двух стран могли в дружеской обстановке обсудить весь комплекс интересующих их вопросов.

Теперь же РФ и Индия открывают переговоры на уровне делегаций. После кратких контактов лидеров начнутся переговоры в расширенном составе, пишет ТАСС.