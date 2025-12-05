В Самарской области на Почте можно оформить подписку с предновогодней скидкой до 20%

До 13 декабря включительно подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России в Самарской области можно со скидкой до 20%. Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2 000 газет и журналов. Среди них — детские, общественно-политические, развлекательные, научно-популярные и отраслевые газеты и журналы.

Подписчики могут воспользоваться предновогодним предложением во всех почтовых отделениях региона, на сайте, в мобильном приложении Почты, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. предложение действует с 3 по 13 декабря.

У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

