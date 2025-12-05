Я нашел ошибку
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самарской области на Почте можно оформить подписку с предновогодней скидкой до 20%

В Самарской области на Почте можно оформить подписку с предновогодней скидкой до 20%

До 13 декабря включительно подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России в Самарской области можно со скидкой до 20%. Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2 000 газет и журналов. Среди них — детские, общественно-политические, развлекательные, научно-популярные и отраслевые газеты и журналы.

Подписчики могут воспользоваться предновогодним предложением во всех почтовых отделениях региона, на сайте, в мобильном приложении Почты, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. предложение действует с 3 по 13 декабря.

У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

Фото Почты России

Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
746
