Жителей Самарской области приглашают в Национальный центр «Россия» в декабре

В Национальном центре «Россия» стартовал проект «Новогодняя Россия» — главный зимний цикл событий, посвященный народным традициям, семейным ценностям и новогоднему вдохновению. Он объединяет культуру, ремесла, сказочные образы и современные творческие форматы.

Гостей НЦ «Россия» ждет насыщенная программа: выставка «Книга сказок», фестиваль «Зимние волшебники», показы авторской постановки мультижанрового спектакля «Морозко», семейные мастер-классы, театрализованные колядования «Сказочный путь» и многое другое.

Миссия проекта — популяризация народной культуры и сохранение фольклорных традиций регионов России.

Новогоднее пространство НЦ «Россия»

С приходом декабря центр преобразился в галерею тематических и атмосферных новогодних зон.

На западном входе заснеженные ели соседствуют с футуристичными зеркальными неваляшками в меховых шапках, хромированными шарами и элементами современной зимней эстетики.

В Гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда» елки собраны в образ подводного царства: объемные кораллы, ракушки, морские коньки, крабы и другие жители глубин создают эффект погружения. Главный персонаж зоны — золотая рыбка, символ исполнения желаний и морской герой русских сказок.

Фойе южного входа оформлено в мифологии Урала: малахитовые жеоды, изумрудные оттенки, красный и золотой цвета создают атмосферу сказок Бажова.

На втором этаже, в уютной зоне кафе, елки украшены шарами с яркими геометрическими орнаментами, отсылающими к цирковому искусству и праздничной эстетике.

Всероссийская акция «Новогодняя Россия»

Национальный центр «Россия» дал старт ежегодной общероссийской кампании «Новогодняя Россия». В этом году к проекту присоединились более 70 регионов. В городах по всей стране размещены специальные визуальные материалы: на улицах, в транспорте, в общественных пространствах, многофункциональных центрах, на сайтax и в социальных сетях.

Символ кампании — перо Жар-птицы, вдохновленное знаменитым образом из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Перо стало знаком света, надежды и предвкушения чуда. Оно связывает регионы общей культурной нитью и создает чувство единства в преддверии Нового года.

Выставка регионов «Книга сказок»

С 13 декабря по 1 марта в НЦ «Россия» пройдет выставка-путешествие «Книга сказок». Она соединяет легенды, ремесла, сюжеты народной культуры и современные художественные решения.

Маршрут начинается в Библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены редкие книги, уникальные предметы из коллекций музеев и ремесленников, старинные иллюстрации и издания, формировавшие образ сказки на протяжении веков.

Далее гости попадают в зимний лес регионов России, каждая территория раскрывается как отдельная живая история. В восьми региональных залах — Вологодской области, Ставропольского края, Рязанской области, Мордовии, Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Калининградской области — представлены образы, идеи и архетипы, составляющие культурный код страны.

В основе маршрута — путь героя в духе идей фольклориста Владимира Проппа, который считал сказку инструментом внутреннего преображения, силы и света.

Тематические зоны выставки

— «Сказочная библиотека» — сюжеты народных сказок и поэм Пушкина, редкие книги, уникальные экспонаты.

— «Зимние сказки» — путешествие со Снегурочкой, испытания от 12 Месяцев, загадки Щуки.

— «Русская изба и Сказочный сад» — яблоня с золотыми плодами, ремесленные задания, теплая атмосфера домашней сказки.

— «Дремучий лес и Лукоморье» — персонажи Пушкина, лес испытаний и интерактивные задания.

— «Терем» и «Дубрава» — архитектурные инсталляции, волшебный лук, творческие задания и добрые зимние истории.

Региональные страницы «Книги сказок»

Каждый регион представлен в выразительной образной форме:

— Вологодская область — северное кружево и свет деревянных окон;

— Карелия — эпос «Калевала» и музыка кантеле;

— Мордовия — мир орнаментов и аромат мореного дуба;

— Рязанская область — новогодняя столица и зимний танцующий лес;

— Ставрополье — легенда об орле и змее, сила кавказской природы;

— ЯНАО — арктический мир, северное сияние и «Симфония Ямала»;

— Республика Коми — гостеприимство Кодзыд Поля;

— Калининградская область — янтарное сияние Балтики, мифы и философия.

Особое место занимает образ Жар-птицы — хранительницы света, которую смогут найти самые внимательные гости.

Мастер-классы

Новогодние мастер-классы в НЦ «Россия» рассчитаны на участников всех возрастов. Гости создадут росписи свечей, елочные игрушки, праздничный декор, распишут неваляшек, сделают изделия для новогоднего стола, используя товары Универмага «Россия».

Каждый участник унесет с собой собственную творческую работу.

Период проведения: с 7 декабря по 11 января (выходные и праздничные дни).

Фестиваль «Зимние волшебники»

На площадке НЦ «Россия» соберутся 19 зимних волшебников из регионов России. В программе — 18 театрализованных постановок, основанных на фольклоре, легендах и духовно-нравственных ценностях народов России.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

После каждой постановки проходят экскурсии по выставкам и викторины для детей.

Период проведения: с 15 ноября по 28 декабря (по субботам и воскресеньям).

Новогодний сезон в Универмаге «Россия»

11 ноября открылся новогодний базар Универмага «Россия». Центральный арт-объект — современная интерпретация неваляшки — символа детства, устойчивости и радости.

Подготовлены дизайнерские коллаборации:

— меховые неваляшки от Far-Fur и котовской фабрики игрушек;

— коллекция посуды DOMBO, вдохновленная цирковой эстетикой и образом неваляшки;

— платки Нины Ручкиной с авторскими принтами.

В продаже — елочные украшения, посуда, текстиль, меховые изделия, аксессуары, региональные подарки и новогодние лакомства.

Морозко: семейная новогодняя премьера в Национальном центре «Россия»

Этой зимой Национальный центр «Россия» представит авторский мультижанровый шоу-спектакль «Морозко», созданный специально к новогодним праздникам и открытию новой экспозиции «Книга сказок».

С 27 декабря 2025 по 14 января 2026 года гостей ждет цикл ярких семейных показов — масштабное путешествие по миру русских сказок, где классическая история о Настеньке и Морозко получит новое, современное прочтение.

Сюжет: когда сказка возвращает семью

В центре истории — семья Настеньки, в которой когда-то жила теплая традиция: накануне Нового года ставить домашние спектакли по русским сказкам и собирать за одним столом родных и друзей. Со временем все ушли в личные дела и смартфоны, и традиция растворилась в повседневности.

Накануне праздника Настенька загадывает вернуть утраченный домашний уют — и происходит чудо: ее телефон превращается в портал, перенося девушку в волшебный мир русских сказок. Морозко становится ее проводником, а семья отправляется на поиски дочери, чтобы успеть вернуть ее до закрытия портала.

Каждый член семьи пройдет свое испытание — чтобы вернуть Настеньку, вновь обрести друг друга и понять, что семейное тепло ценнее любой суеты.

Что ждет зрителей:

Мультижанровость

Опера, балет, народная и современная хореография — история оживает в разных жанрах, создавая объемный художественный язык.

Кинематографичная графика

Путешествие по русским сказкам представлено через уникальный визуальный контент, созданный командой художников.

Референсы: Билибин, Васнецов, советская и современная мультипликация.

Юмор и живые персонажи

Умная колонка Анфиса и бабушка-сказочница добавят тепла, иронии и легкости.

Современный взгляд на традиции

Спектакль переосмысляет фольклорные мотивы, соединяя символы народной культуры с языком XXI века.

Дизайнерские костюмы

Костюмы становятся частью драматургии и отражают внутренний путь героев — от суеты к настоящему общению и любви.

Артисты спектакля

На одной сцене выступят:

— ведущие артисты Большого театра

— артисты «Кремлевского балета»

— солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

— Русский Национальный балет «Кострома»

— главная Баба Яга страны By BABAYAGA

— музыкальная фольклорная группа «Бурановские бабушки»

— актеры Театра «У Никитских ворот»

— Хореографический колледж «Ледях»

Добрая новогодняя история для всей семьи

Шоу-спектакль «Морозко» — это зрелищное, масштабное и трогательное приключение для зрителей всех возрастов.

Путешествие по миру русских сказок напомнит о главном: о силе семейных традиций, о любви, которую важно хранить, и о чуде, которое всегда рядом — если верить в него.

Театрализованные колядования «Сказочный путь»

Интерактивная экскурсия-колядование познакомит детей с обрядами встречи Нового года в разных регионах страны. Юные гости примерят костюмы, споют колядки, выполнят задания и пройдут маршрут вместе с восьмью сказочными персонажами.

Цель программы — восстановление аутентичной традиции колядок и передача детям культурного наследия.

Период проведения: ежедневно с 6 по 11 января 2026 года.

Все подробности о регистрации на мероприятия в рамках проекта «Новогодняя Россия» можно найти на сайте Национального центра «Россия» в разделе «Афиша».