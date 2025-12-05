Жителей Самарской области приглашают в Национальный центр «Россия» в декабре

В Национальном центре «Россия» стартовал проект «Новогодняя Россия» — главный зимний цикл событий, посвященный народным традициям, семейным ценностям и новогоднему вдохновению. Он объединяет культуру, ремесла, сказочные образы и современные творческие форматы.
Гостей НЦ «Россия» ждет насыщенная программа: выставка «Книга сказок», фестиваль «Зимние волшебники», показы авторской постановки мультижанрового спектакля «Морозко», семейные мастер-классы, театрализованные колядования «Сказочный путь» и многое другое.
Миссия проекта — популяризация народной культуры и сохранение фольклорных традиций регионов России.
Новогоднее пространство НЦ «Россия»
С приходом декабря центр преобразился в галерею тематических и атмосферных новогодних зон.
На западном входе заснеженные ели соседствуют с футуристичными зеркальными неваляшками в меховых шапках, хромированными шарами и элементами современной зимней эстетики.
В Гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда» елки собраны в образ подводного царства: объемные кораллы, ракушки, морские коньки, крабы и другие жители глубин создают эффект погружения. Главный персонаж зоны — золотая рыбка, символ исполнения желаний и морской герой русских сказок.
Фойе южного входа оформлено в мифологии Урала: малахитовые жеоды, изумрудные оттенки, красный и золотой цвета создают атмосферу сказок Бажова.
На втором этаже, в уютной зоне кафе, елки украшены шарами с яркими геометрическими орнаментами, отсылающими к цирковому искусству и праздничной эстетике.
Всероссийская акция «Новогодняя Россия»
Национальный центр «Россия» дал старт ежегодной общероссийской кампании «Новогодняя Россия». В этом году к проекту присоединились более 70 регионов. В городах по всей стране размещены специальные визуальные материалы: на улицах, в транспорте, в общественных пространствах, многофункциональных центрах, на сайтax и в социальных сетях.
Символ кампании — перо Жар-птицы, вдохновленное знаменитым образом из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Перо стало знаком света, надежды и предвкушения чуда. Оно связывает регионы общей культурной нитью и создает чувство единства в преддверии Нового года.
Выставка регионов «Книга сказок»
С 13 декабря по 1 марта в НЦ «Россия» пройдет выставка-путешествие «Книга сказок». Она соединяет легенды, ремесла, сюжеты народной культуры и современные художественные решения.
Маршрут начинается в Библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены редкие книги, уникальные предметы из коллекций музеев и ремесленников, старинные иллюстрации и издания, формировавшие образ сказки на протяжении веков.
Далее гости попадают в зимний лес регионов России, каждая территория раскрывается как отдельная живая история. В восьми региональных залах — Вологодской области, Ставропольского края, Рязанской области, Мордовии, Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Калининградской области — представлены образы, идеи и архетипы, составляющие культурный код страны.
В основе маршрута — путь героя в духе идей фольклориста Владимира Проппа, который считал сказку инструментом внутреннего преображения, силы и света.
Тематические зоны выставки
— «Сказочная библиотека» — сюжеты народных сказок и поэм Пушкина, редкие книги, уникальные экспонаты.
— «Зимние сказки» — путешествие со Снегурочкой, испытания от 12 Месяцев, загадки Щуки.
— «Русская изба и Сказочный сад» — яблоня с золотыми плодами, ремесленные задания, теплая атмосфера домашней сказки.
— «Дремучий лес и Лукоморье» — персонажи Пушкина, лес испытаний и интерактивные задания.
— «Терем» и «Дубрава» — архитектурные инсталляции, волшебный лук, творческие задания и добрые зимние истории.
Региональные страницы «Книги сказок»
Каждый регион представлен в выразительной образной форме:
— Вологодская область — северное кружево и свет деревянных окон;
— Карелия — эпос «Калевала» и музыка кантеле;
— Мордовия — мир орнаментов и аромат мореного дуба;
— Рязанская область — новогодняя столица и зимний танцующий лес;
— Ставрополье — легенда об орле и змее, сила кавказской природы;
— ЯНАО — арктический мир, северное сияние и «Симфония Ямала»;
— Республика Коми — гостеприимство Кодзыд Поля;
— Калининградская область — янтарное сияние Балтики, мифы и философия.
Особое место занимает образ Жар-птицы — хранительницы света, которую смогут найти самые внимательные гости.
Мастер-классы
Новогодние мастер-классы в НЦ «Россия» рассчитаны на участников всех возрастов. Гости создадут росписи свечей, елочные игрушки, праздничный декор, распишут неваляшек, сделают изделия для новогоднего стола, используя товары Универмага «Россия».
Каждый участник унесет с собой собственную творческую работу.
Период проведения: с 7 декабря по 11 января (выходные и праздничные дни).
Фестиваль «Зимние волшебники»
На площадке НЦ «Россия» соберутся 19 зимних волшебников из регионов России. В программе — 18 театрализованных постановок, основанных на фольклоре, легендах и духовно-нравственных ценностях народов России.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
После каждой постановки проходят экскурсии по выставкам и викторины для детей.
Период проведения: с 15 ноября по 28 декабря (по субботам и воскресеньям).
Новогодний сезон в Универмаге «Россия»
11 ноября открылся новогодний базар Универмага «Россия». Центральный арт-объект — современная интерпретация неваляшки — символа детства, устойчивости и радости.
Подготовлены дизайнерские коллаборации:
— меховые неваляшки от Far-Fur и котовской фабрики игрушек;
— коллекция посуды DOMBO, вдохновленная цирковой эстетикой и образом неваляшки;
— платки Нины Ручкиной с авторскими принтами.
В продаже — елочные украшения, посуда, текстиль, меховые изделия, аксессуары, региональные подарки и новогодние лакомства.
Морозко: семейная новогодняя премьера в Национальном центре «Россия»
Этой зимой Национальный центр «Россия» представит авторский мультижанровый шоу-спектакль «Морозко», созданный специально к новогодним праздникам и открытию новой экспозиции «Книга сказок».
С 27 декабря 2025 по 14 января 2026 года гостей ждет цикл ярких семейных показов — масштабное путешествие по миру русских сказок, где классическая история о Настеньке и Морозко получит новое, современное прочтение.
Сюжет: когда сказка возвращает семью
В центре истории — семья Настеньки, в которой когда-то жила теплая традиция: накануне Нового года ставить домашние спектакли по русским сказкам и собирать за одним столом родных и друзей. Со временем все ушли в личные дела и смартфоны, и традиция растворилась в повседневности.
Накануне праздника Настенька загадывает вернуть утраченный домашний уют — и происходит чудо: ее телефон превращается в портал, перенося девушку в волшебный мир русских сказок. Морозко становится ее проводником, а семья отправляется на поиски дочери, чтобы успеть вернуть ее до закрытия портала.
Каждый член семьи пройдет свое испытание — чтобы вернуть Настеньку, вновь обрести друг друга и понять, что семейное тепло ценнее любой суеты.
Что ждет зрителей:
- Мультижанровость
Опера, балет, народная и современная хореография — история оживает в разных жанрах, создавая объемный художественный язык.
- Кинематографичная графика
Путешествие по русским сказкам представлено через уникальный визуальный контент, созданный командой художников.
Референсы: Билибин, Васнецов, советская и современная мультипликация.
- Юмор и живые персонажи
Умная колонка Анфиса и бабушка-сказочница добавят тепла, иронии и легкости.
- Современный взгляд на традиции
Спектакль переосмысляет фольклорные мотивы, соединяя символы народной культуры с языком XXI века.
- Дизайнерские костюмы
Костюмы становятся частью драматургии и отражают внутренний путь героев — от суеты к настоящему общению и любви.
- Артисты спектакля
На одной сцене выступят:
— ведущие артисты Большого театра
— артисты «Кремлевского балета»
— солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
— Русский Национальный балет «Кострома»
— главная Баба Яга страны By BABAYAGA
— музыкальная фольклорная группа «Бурановские бабушки»
— актеры Театра «У Никитских ворот»
— Хореографический колледж «Ледях»
Добрая новогодняя история для всей семьи
Шоу-спектакль «Морозко» — это зрелищное, масштабное и трогательное приключение для зрителей всех возрастов.
Путешествие по миру русских сказок напомнит о главном: о силе семейных традиций, о любви, которую важно хранить, и о чуде, которое всегда рядом — если верить в него.
Театрализованные колядования «Сказочный путь»
Интерактивная экскурсия-колядование познакомит детей с обрядами встречи Нового года в разных регионах страны. Юные гости примерят костюмы, споют колядки, выполнят задания и пройдут маршрут вместе с восьмью сказочными персонажами.
Цель программы — восстановление аутентичной традиции колядок и передача детям культурного наследия.
Период проведения: ежедневно с 6 по 11 января 2026 года.
Все подробности о регистрации на мероприятия в рамках проекта «Новогодняя Россия» можно найти на сайте Национального центра «Россия» в разделе «Афиша».