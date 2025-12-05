В ЦБ объяснили причины сокращения числа банковских отделений

На финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию. Об этом 5 декабря «Известиям» сообщили в Центральном банке (ЦБ) в ответ на вопрос о причинах сокращения банками своих филиалов в регионах России.

Как выяснили «Известия», с начала года российские банки закрыли 1327 своих отделений. Если на 1 января их было 24 050, то к 1 ноября стало 22 723. При этом за весь 2024-й, согласно статистике регулятора, было упразднено только 486 подразделений банков.

«Кредитные организации также переносят обслуживание в дистанционный (цифровой) формат, что позволяет им сокращать затраты и повышать рентабельность», — сказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Там отметили, что обеспечить рентабельность стандартного банковского офиса в населенном пункте, где живет менее 2,5 тыс. человек, сложно.

«Поэтому банки могут закрывать некоторые офисы. Они не обязаны обеспечивать физическое присутствие подразделений в каждом населенном пункте. В то же время ЦБ следит, чтобы процесс перехода к дистанционному обслуживанию был сбалансированным и не создавал неудобств для потребителей. Мы настаиваем, чтобы при закрытии офиса кредитные организации обеспечивали людям возможность и дальше получать финансовые услуги привычным способом — в «физических» точках присутствия», — заявили в пресс-службе регулятора.

При этом в ЦБ отметили, что вместе с банками регулятор развивает облегченные и выездные форматы обслуживания граждан. Например, сервис «Наличные на кассе», который позволяет гражданину одновременно с покупкой снять небольшую сумму наличных, мобильные офисы, а также использование сети почтовых отделений для оказания банковских услуг.