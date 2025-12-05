В ЦБ объяснили причины сокращения числа банковских отделений

Я нашел ошибку
Главные новости:
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.99
EUR 89.9
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В ЦБ объяснили причины сокращения числа банковских отделений

150
В ЦБ объяснили причины сокращения числа банковских отделений

На финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию. Об этом 5 декабря «Известиям» сообщили в Центральном банке (ЦБ) в ответ на вопрос о причинах сокращения банками своих филиалов в регионах России.

Как выяснили «Известия», с начала года российские банки закрыли 1327 своих отделений. Если на 1 января их было 24 050, то к 1 ноября стало 22 723. При этом за весь 2024-й, согласно статистике регулятора, было упразднено только 486 подразделений банков.

«Кредитные организации также переносят обслуживание в дистанционный (цифровой) формат, что позволяет им сокращать затраты и повышать рентабельность», — сказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Там отметили, что обеспечить рентабельность стандартного банковского офиса в населенном пункте, где живет менее 2,5 тыс. человек, сложно.

«Поэтому банки могут закрывать некоторые офисы. Они не обязаны обеспечивать физическое присутствие подразделений в каждом населенном пункте. В то же время ЦБ следит, чтобы процесс перехода к дистанционному обслуживанию был сбалансированным и не создавал неудобств для потребителей. Мы настаиваем, чтобы при закрытии офиса кредитные организации обеспечивали людям возможность и дальше получать финансовые услуги привычным способом — в «физических» точках присутствия», — заявили в пресс-службе регулятора.

При этом в ЦБ отметили, что вместе с банками регулятор развивает облегченные и выездные форматы обслуживания граждан. Например, сервис «Наличные на кассе», который позволяет гражданину одновременно с покупкой снять небольшую сумму наличных, мобильные офисы, а также использование сети почтовых отделений для оказания банковских услуг.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
746
Весь список