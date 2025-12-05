Ювелиры рекомендуют холодную палитру для зимних образов 2025–2026 годов

Я нашел ошибку
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
119
Сезон-2025/26 в ювелирной моде определяется холодной и контрастной палитрой. Ключевыми становятся оттенки металлов и камней, ассоциирующиеся с зимней атмосферой: ледяные голубые тона, глубокие синие и фиолетовые цвета, платиновые и серебристые ноты, а также насыщенные ягодные акценты. Эксперты Ювелирного дома Kabarovsky 5 декабря рассказали «Известиям», что такая гамма идеально дополняет многослойный зимний гардероб и создает выразительные акценты.

Согласно прогнозам международных институтов цвета Pantone и WGSN, доминирующими оттенками сезона станут глубокий сине-зеленый Lyons Blue и изумрудный Transformative Teal, символизирующие свежесть и связь с природой. В тренде также рубиновый и пурпурно-фиолетовый.

«Холодная цветовая палитра зимнего сезона делает фаворитами металлы с соответствующим подтоном. Белое золото и платина идеально гармонируют с ледяными оттенками камней и тканей, подчеркивая глубину и чистоту цвета. Серебро за счет своего светоотражающего свойства создает эффект морозного сияния», — отмечают эксперты ювелирного бренда.

В зимних коллекциях также актуальны более приглушенные, матовые варианты желтого золота, которые сочетаются с бордовыми и винными оттенками одежды. Розовое золото рекомендуют для мягких пастельных образов, комбинируя его с прозрачными камнями для создания эффекта солнечных бликов на снегу. Модной тенденцией остается микс металлов в рамках единого дизайна украшений, что позволяет создавать целостные, но не перегруженные композиции.

«Среди камней особым спросом пользуются аквамарин и голубой топаз, ассоциирующиеся с кристальной зимней чистотой, а также аметист и гранат, дающие насыщенный цветовой акцент. В тренде остаются лабрадорит с переливами, напоминающими северное сияние, и дымчатый кварц», — уточнили специалисты.

Для соответствия зимней эстетике ювелиры активно используют сложные техники, такие как скань, создающая ажурные «морозные» узоры, а также различные виды художественной эмали, добавляющей глубину и благородство цвету.

Зимние текстуры — плотный кашемир, шерсть, бархат — позволяют носить более объемные и выразительные украшения, включая коктейльные кольца и длинные серьги. Для вечерних выходов эксперты советуют изделия с глянцевыми поверхностями и драгоценными камнями, играющими в искусственном свете, а для повседневной носки — более сдержанные модели с матовой отделкой.

Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
746
