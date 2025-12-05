На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!

Торжественная церемония награждения Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» состоялась в Государственном Кремлевском Дворце.

Наши земляки вошли в число лучших по двум номинациям:

1 место в номинации «Зоотехник» – Юлия Зацепина, главный зоотехник СПК (колхоз) им. Куйбышева (приз 1 млн рублей);

2 место в спецноминации «Второй старт» - Алексей Шикида, пожарный, начальник караула пожарно-спасательной части ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» (приз 500 тыс. рублей).

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходит в рамках нацпроекта «Кадры» (принят по решению Президента страны Владимира Путина).