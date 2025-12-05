К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 25 исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов. За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акты изъятия спиртосодержащей продукции. Сомнительный алкоголь объемом в 1 268 литров был передан в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.

Также сотрудниками органа принудительного исполнения на уничтожение передано 47 пачек некачественных сигаретных стиков.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.