СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 25 исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов. За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать.
В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акты изъятия спиртосодержащей продукции. Сомнительный алкоголь объемом в 1 268 литров был передан в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.
Также сотрудниками органа принудительного исполнения на уничтожение передано 47 пачек некачественных сигаретных стиков.
Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

