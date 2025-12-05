Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино и телевидения, продюсером Максимом Лагашкиным прошла в школе № 10 «Образовательный центр «ЛИК» городского округа Отрадный. Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы».

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Максим Лагашкин выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнали, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

В ходе откровенного диалога он поделился своим отношением к чтению и книгам, которые оставили след в его жизни. На вопрос о первой самостоятельно прочитанной книге Максим Лагашкин честно признался, что уже не помнит её названия. Ярким детским воспоминанием для него остались сказки Александра Пушкина, которые читала бабушка. В школьные годы его знакомство с литературой шло в основном через программу, особенно во время масштабного проекта «Театральный абонемент». В начале двухтысячных он вместе с партнёром Александром Робаком объездил с гастролями школы всего Подмосковья, играя спектакли по произведениям программы для разных классов. Это был уникальный опыт, который заставил его вновь и вновь обращаться к классическим текстам.

«Если говорить о книгах, которые могут изменить взгляд на жизнь, меня в большей степени наполняют и вдохновляют не только художественные произведения, но и автобиографии. С особым удовольствием читаю мемуары советских артистов, такие как книги Александра Ширвиндта и Георгия Данелии. Недавно мне подарили печатную биографию Юрия Никулина, чтение которой сравнимо с просмотром увлекательного кино», — поделился Максим Лагашкин.

Из-за плотного графика, связанного со съёмками, брать с собой книги в путешествия ему не удаётся — всё свободное время занимает работа со сценариями. Чтение для души, по его словам, остаётся для редкого отпуска. У него нет и привычки перечитывать книги, хотя иногда жизнь возвращает его к старым текстам с новым пониманием.

Самым сильным мотиватором для глубокого чтения, как признался актёр, для него остаётся профессия. Когда он «подгружается» к персонажу, которого предстоит играть, текст оживает и приносит настоящее удовольствие. В школьные же годы, по его собственному признанию, читать классическую программу ему, как и многим ученикам, было непросто — в 13 лет его сердце уже принадлежало театру.

«Мои предпочтения скорее сформировали фильмы и музыка моего детства. А в литературе я сам на себя и влияю. Мне важно, как льётся текст, как звучит. Я читаю и не могу оторваться — это просто находит во мне отклик. И я понимаю, что получаю от этого наслаждение. Нельзя воспитать вкус, просто следуя чужим советам. Настоящий вкус — когда книга резонирует с твоим внутренним миром», — отметил актер.

Затем на примере отрывков из произведений Николая Носова о Незнайке Сергея Михалкова «Праздник непослушания» Максим Лагашкин дал практические советы по выразительному чтению

Отметим, что в школа № 10 «Образовательный центр «ЛИК» городского округа Отрадный вошла в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины Знание.Игра. Она пройдет в онлайн-формате 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание».