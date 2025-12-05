С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир

4 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека, погиб - 1. В Центральном районе Тольятти в 21:54 мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по ул. Кунеевской со стороны ул. Диагональной в направлении ул. Громовой. В пути следования водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень и световую опору. С места ДТП госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир.