В Ставропольском районе на переходе под колесами автомобиля погиб мужчина, водитель скрылся с места ДТП

Программа мероприятия включала работу интерактивных тематических площадок, где учащиеся смогли вплотную познакомиться с различными направлениями деятельности полиции.
Самарские полицейские вместе с «Движением Первых» провели профориентационное мероприятие со студентами колледжа
Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы.На период ограничений изменена схема движения общественного транспорта.
В Самаре  ограничено движение по ул. Литвинова на участке от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской
Свой новый спектакль Денис Бокурадзе поставит по пьесе бразильского прозаика и драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград» (Эзоп).
В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Эзоп»
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
Уже завтра, 7 декабря, Антон и Кирилл Бородачевы поборются в командных соревнованиях.
Кирилл Бородачев стал серебряным призером этапа кубка мира по фехтованию
По информации Приволжского УГМС 7 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем -1, +1°С.
7 декабря в регионе без осадков, до +2°С
24 команды дошкольников принимают участие в фестивале «Звездочки футбола». Проект «Футбол в школе» реализуется в 131 школе и 11 детских садах Самарской области.
«Футбол в школе»: в крытом футбольном манеже «Самара Арена» проходят детские футбольные фестивали
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Ставропольском районе на переходе под колесами автомобиля погиб мужчина, водитель скрылся с места ДТП

550
Очевидцев происшествия и лиц, располагающих информацией о личности водителя или автомобиле с характерными повреждениями, просят откликнуться.

Из собранных сотрудниками ГАИ материалов следует, что 4 декабря, в 07:40, на 24км. автодороги «Тольятти–Ташелка» неустановленный водитель, следовавший из села Ташелка в направлении Тольятти, совершил наезд на мужчину 1959 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход скончался на месте ДТП. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс мероприятий по розыску нарушителя.

Очевидцев происшествия и лиц, располагающих информацией о личности водителя или автомобиле с характерными повреждениями, просят позвонить по телефонам: 8 (8482) 28-36-96 или 112, либо обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Советская, 15, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

