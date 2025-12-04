В Ставропольском районе на переходе под колесами автомобиля погиб мужчина, водитель скрылся с места ДТП

Из собранных сотрудниками ГАИ материалов следует, что 4 декабря, в 07:40, на 24км. автодороги «Тольятти–Ташелка» неустановленный водитель, следовавший из села Ташелка в направлении Тольятти, совершил наезд на мужчину 1959 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход скончался на месте ДТП. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс мероприятий по розыску нарушителя.

Очевидцев происшествия и лиц, располагающих информацией о личности водителя или автомобиле с характерными повреждениями, просят позвонить по телефонам: 8 (8482) 28-36-96 или 112, либо обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Советская, 15, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО