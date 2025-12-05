Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года

Из Самары накануне Нового года «за ленту» отправится новая партия гуманитарной помощи.

Посылку для бойцов специальной военной операции собрали активные жители, предприятия, организации и администрация Советского района.

В составе посылки оборудование: кварцевый обогреватель, автомобильные аккумуляторы, дизельные генераторы, автономные печи, а также инструменты, строительные материалы, маскировочные сети, средства личной гигиены, нескоропортящиеся продукты и др.

Уже на следующей неделе гуманитарный груз в зону проведения СВО повезут волонтёры – супруги военнослужащих. Среди них – Валентина Апанасова, супруга героически погибшего участника СВО из Самары Валерия Юрьевича Апанасова.