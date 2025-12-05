Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования

209
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования

Самарская область признана одним из лучших регионов России в развитии научно-популярного туризма, одержав победу в гранд-финале всероссийского проектного акселератора, проведенного Минобрнауки России. Итоги конкурса были подведены в рамках международного форума-фестиваля «Студтуризм-2025», проходившего в Москве с 3 по 4 декабря.

Акселератор собрал представителей со всей страны: участие приняли 58 региональных команд, среди которых определились лучшие проекты научно-туристической направленности. По итогам финального этапа экспертное жюри, состоящее из представителей правительства, ведомств и отраслевых ассоциаций, отобрало 15 проектов-победителей, в число которых вошла команда Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на постоянной основе проводит встречи с научным сообществом. В конце ноября глава региона встретился с представителями образовательных учреждений, отмеченными успехами в сфере науки и техники. Эта встреча подчеркнула важность вклада ученых в региональное развитие и дала старт участию делегатов из Самарской области в V Конгрессе молодых ученых в Сочи. Губернатор подчеркнул необходимость объединения усилий регионов и федерального центра для реализации стратегических инициатив. В работе областного Правительства поддержка научных исследований и разработок – одна их ключевых задач.

Команды-участники всероссийского проектного акселератора представили комплексные программы мероприятий, направленные на развитие инфраструктуры научно-популярного туризма и популяризацию научных достижений в регионах. Проект самарского региона ориентирован на создание уникальных маршрутов и образовательных форматов, позволяющих посетителям почувствовать себя настоящими учёными и инженерами.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул важность интеграции научного туризма в систему профессионального самоопределения молодежи: «Наша цель заключается не только в создании интересного туристического направления, но и в формировании поколения новых профессионалов, готовых внести вклад в будущее отечественной науки и технологий».

В команду Самарской области вошли представители министерства науки и высшего образования Самарской области, министерства туризма Самарской области, сотрудники Поволжского государственного университета сервиса, а также руководители АНО Центр детского туризма «Лаванда» и ООО «Город-Курорт».

«Победа нашей команды на гранд-финале акселератора научно-популярного туризма подчеркивает потенциал нашего региона в развитии научно-популярного туризма. Мы уверены, что реализация предложенной дорожной карты сделает Самарскую область одним из ключевых направлений российского научно-популярного туризма», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Одним из ключевых элементов стратегии является уникальный пилотный маршрут «Крылья науки Самарской области: от лаборатории в космос», созданный в партнерстве с университетскими сообществами и ведущими предприятиями региона. Этот проект позволит объединить образование, инновационные технологии и туристический потенциал Самары, известной как космическая столица России благодаря символической ракете «Союз», установленной в городе.

По мнению организаторов проекта, реализация дорожной карты приведет к значительному росту числа молодых специалистов, привлекаемых в высокотехнологичные сферы экономики Самарской области.

SMART-цель предусматривает привлечение к 2030 году порядка 150 тысяч молодых людей до 39 лет, что составит около 5% от общего населения региона.

Проект получил поддержку на федеральном уровне и будет реализован в тесном сотрудничестве с Правительством Самарской области, министерством науки и высшего образования, вузами и бизнесом региона. Уже определены ключевые мероприятия, включенные в дорожную карту реализации инициативы.

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области

Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Весь список