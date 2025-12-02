Жительница Самарской области решила установить над своей квартирой и козырьком подъезда камеры видеонаблюдения

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Жительница Самарской области решила установить над своей квартирой и козырьком подъезда камеры видеонаблюдения

197
Жительница Самарской области решила установить над своей квартирой и козырьком подъезда камеры видеонаблюдения

Однако с соседями этот вопрос не согласовала. Оказалось, что жильцы против того, чтобы за ними велось наблюдение и фиксировались их разговоры у подъезда. Сосед, что жил с владелицей камеры на одной лестничной площадке, недовольный тем, что за его частной жизнью и жизнью его семьи наблюдают, обратился в суд. Суд встал на сторону мужчины и принял решение обязать владелицу камер убрать их.
В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы предупредили женщину, что решение суда необходимо исполнить. Если же она этого не сделает, то к ней будут применены меры принудительного воздействия.
Несмотря на полученные предупреждения должница не приступила к демонтажу камер. Сотрудником Службы в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
Данная мера помогла жительнице Самарской области осознать необходимость исполнения судебного решения и демонтировать камеры.

