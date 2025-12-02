Жительница Самарской области решила установить над своей квартирой и козырьком подъезда камеры видеонаблюдения

Однако с соседями этот вопрос не согласовала. Оказалось, что жильцы против того, чтобы за ними велось наблюдение и фиксировались их разговоры у подъезда. Сосед, что жил с владелицей камеры на одной лестничной площадке, недовольный тем, что за его частной жизнью и жизнью его семьи наблюдают, обратился в суд. Суд встал на сторону мужчины и принял решение обязать владелицу камер убрать их.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы предупредили женщину, что решение суда необходимо исполнить. Если же она этого не сделает, то к ней будут применены меры принудительного воздействия.

Несмотря на полученные предупреждения должница не приступила к демонтажу камер. Сотрудником Службы в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Данная мера помогла жительнице Самарской области осознать необходимость исполнения судебного решения и демонтировать камеры.