Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка решила провернуть мошенническую схему с получением социальных выплат

Самарчанка решила провернуть мошенническую схему с получением социальных выплат

Жительница областной столицы решила провернуть мошенническую схему с получением социальных выплат. Неустановленным способом она приобрела справки о наличии у нее гипертонической болезни, а также двусторонней нейросенсорной тугоухости III степени. Имея подтверждающие ее заболевания документы, женщина обратилась за назначением ей страховой пенсии по инвалидности. Выплаты ей были назначены. В результате обманным путем она получила от государства несколько сотен тысяч рублей.
Суд признал жительницу г. Самары виновной в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», назначив ей наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года, а также обязав компенсировать причиненный ущерб.
В рамках исполнительного производства судебными приставами Железнодорожного района г. Самара в отношении должницы было вынесено постановление об обращении взыскания на имеющиеся на ее счетах денежные средства.
В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер задолженность в 700 тысяч рублей полностью погашена.

Теги: Судебные приставы

Жительница Самарской области решила установить над своей квартирой и козырьком подъезда камеры видеонаблюдения
02 декабря 2025, 13:39
Сосед, что жил с владелицей камеры на одной лестничной площадке, недовольный тем, что за его частной жизнью и жизнью его семьи наблюдают, обратился в суд. Происшествия
Из Самарской области почти 700 иностранцев отправили домой за нарушение правил прибывания в стране
01 декабря 2025, 10:49
Покинувшим территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области жителям соседних республик на ближайшие 5 лет въезд на территорию... Общество
Тольяттинцу пришлось заплатить 500 тысяч рублей за сбитую женщину
28 ноября 2025, 09:47
В результате столкновения женщина получила множественные переломы, а также ушиб головного мозга средней тяжести. Происшествия
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
