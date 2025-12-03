Самарчанка решила провернуть мошенническую схему с получением социальных выплат

Жительница областной столицы решила провернуть мошенническую схему с получением социальных выплат. Неустановленным способом она приобрела справки о наличии у нее гипертонической болезни, а также двусторонней нейросенсорной тугоухости III степени. Имея подтверждающие ее заболевания документы, женщина обратилась за назначением ей страховой пенсии по инвалидности. Выплаты ей были назначены. В результате обманным путем она получила от государства несколько сотен тысяч рублей.

Суд признал жительницу г. Самары виновной в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», назначив ей наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года, а также обязав компенсировать причиненный ущерб.

В рамках исполнительного производства судебными приставами Железнодорожного района г. Самара в отношении должницы было вынесено постановление об обращении взыскания на имеющиеся на ее счетах денежные средства.

В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер задолженность в 700 тысяч рублей полностью погашена.