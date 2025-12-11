Я нашел ошибку
Главные новости:
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Житель Самарской области не убрал за собой после заготовки древесины

153
Житель Самарской области не убрал за собой после заготовки древесины

Житель Самарской области приобрел у министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области лесные насаждения и произвел мероприятия по заготовке древесины. Согласно договору после заготовки мужчина должен был убрать порубочные остатки. Однако было установлено, что он этого не сделал, нарушив лесное законодательство. В том числе законодательство о пожарной безопасности в лесах.
Надзорный орган обратился в суд с исковым требованием обязать жителя Самарской области очистить делянку от порубочных остатков. Суд принял сторону истца. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов.
Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также установил срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Однако мужчина к очистку делянки не произвел.
В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес в отношении должника постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
В результате принятых мер решение суда было исполнено. Делянка от порубочных остатков освобождена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

