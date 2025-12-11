Житель Самарской области не убрал за собой после заготовки древесины

Житель Самарской области приобрел у министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области лесные насаждения и произвел мероприятия по заготовке древесины. Согласно договору после заготовки мужчина должен был убрать порубочные остатки. Однако было установлено, что он этого не сделал, нарушив лесное законодательство. В том числе законодательство о пожарной безопасности в лесах.

Надзорный орган обратился в суд с исковым требованием обязать жителя Самарской области очистить делянку от порубочных остатков. Суд принял сторону истца. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также установил срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Однако мужчина к очистку делянки не произвел.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес в отношении должника постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате принятых мер решение суда было исполнено. Делянка от порубочных остатков освобождена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.