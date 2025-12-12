С жителя Самарской области взыскали штраф в 450 тысяч за фиктивную постановку на учет иностранцев

Мужчина за денежное вознаграждение фиктивно оформил регистрацию и поставил на учет 26 иностранных граждан. За данное деяние его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» и 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Суд назначил ему в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 450 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы ознакомили должника с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене его иным видом наказания. Также судебные приставы наложили арест на расчетные счета мужчины и вынесли в отношении него ограничение в праве выезда за пределы страны.

Не желая сталкиваться с более жесткими мерами, мужчина оплатил уголовный штраф в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.