В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.

Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.

Действуя от имени владельца аккаунта, молодой человек написал нескольким контактам с просьбой одолжить денежные средства, указав при этом счет своей знакомой. Преступным путем парень завладел 15 тысячами рублей, но был пойман сотрудниками правоохранительных органов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. В качестве наказания молодому человеку был назначен уголовный штраф в размере 110 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Чапаевска.
В рамках исполнительного производства сотрудником Службы в отношении должника были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства и на получаемую им заработную плату.
В результате принятых мер уголовный штраф полностью погашен.

Судебные приставы Тольятти рассказали посетителям вокзала, как узнать о своих долгах
09 декабря 2025, 13:04
Судебные приставы Тольятти рассказали посетителям вокзала, как узнать о своих долгах
Желающие могли проверить себя на наличие задолженности, непосредственно в ходе акции, а тем, кто не решился узнать информацию прямо сейчас, вручили памятку. Общество
Жительница Самарской области подожгла знакомой волосы
09 декабря 2025, 09:31
Жительница Самарской области подожгла знакомой волосы
За нанесение средней тяжести вреда здоровью, женщина была приговорена к 2 года лишения свободы условно. Также суд обязал ее выплатить пострадавшей... Происшествия
Судебные приставы добились демонтажа незаконного павильона в Тольятти
08 декабря 2025, 12:38
Судебные приставы добились демонтажа незаконного павильона в Тольятти
Администрация города обратилась в суд с заявлением об обязании фирмы, некогда арендовавшей земельный участок, снести стоящий возле дороги пункт общественного... Происшествия
В центре внимания
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
