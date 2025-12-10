Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.

Действуя от имени владельца аккаунта, молодой человек написал нескольким контактам с просьбой одолжить денежные средства, указав при этом счет своей знакомой. Преступным путем парень завладел 15 тысячами рублей, но был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. В качестве наказания молодому человеку был назначен уголовный штраф в размере 110 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Чапаевска.

В рамках исполнительного производства сотрудником Службы в отношении должника были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства и на получаемую им заработную плату.

В результате принятых мер уголовный штраф полностью погашен.