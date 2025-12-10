В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии

В самарском лицее имени офицера Росгвардии Дениса Лазутина состоялась торжественная церемония принятия присяги воспитанниками второго кадетского класса ведомства.

В мероприятии приняли участие врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов, председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара Ирина Коковина, сослуживцы Дениса Лазутина, ветераны войск правопорядка, преподаватели и учащиеся лицея.

Имя офицера Росгвардии было увековечено на здании лицея в сентябре 2024 года по инициативе руководства территориального управления ведомства и педагогического коллектива. Тогда же появилась идея создать здесь первый в городе кадетский класс Росгвардии. Теперь, в День Героев Отечества, ряды кадет пополнили воспитанники второго такого класса.

Подготовка к торжественной церемонии началась за несколько месяцев. Девятнадцать ребят, успешно прошедших испытательный срок, получили право называться кадетами и принесли торжественную клятву.

Врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов поздравил кадет с новым этапом в жизни. Мероприятие продолжилось церемонией возложения цветов к мемориальной доске с портретом офицера Росгвардии подполковника полиции Дениса Лазутина.

В завершение полковник полиции Сергей Абрамов вместе с директором лицея Татьяной Железниковой открыли новый, специально оборудованный кабинет для кадетского класса. На стенах размещены плакаты, рассказывающие об истории и задачах Росгвардии. В классе установлена «Парта Героя», за которой право сидеть предоставляется только лучшим ученикам.