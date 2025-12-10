Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
В 2026 году на КбшЖД назначили новых 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии

140
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии

В самарском лицее имени офицера Росгвардии Дениса Лазутина состоялась торжественная церемония принятия присяги воспитанниками второго кадетского класса ведомства.

В мероприятии приняли участие врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов, председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара Ирина Коковина, сослуживцы Дениса Лазутина, ветераны войск правопорядка, преподаватели и учащиеся лицея.

Имя офицера Росгвардии было увековечено на здании лицея в сентябре 2024 года по инициативе руководства территориального управления ведомства и педагогического коллектива. Тогда же появилась идея создать здесь первый в городе кадетский класс Росгвардии. Теперь, в День Героев Отечества, ряды кадет пополнили воспитанники второго такого класса.

Подготовка к торжественной церемонии началась за несколько месяцев. Девятнадцать ребят, успешно прошедших испытательный срок, получили право называться кадетами и принесли торжественную клятву.

Врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов поздравил кадет с новым этапом в жизни. Мероприятие продолжилось церемонией возложения цветов к мемориальной доске с портретом офицера Росгвардии подполковника полиции Дениса Лазутина.

В завершение полковник полиции Сергей Абрамов вместе с директором лицея Татьяной Железниковой открыли новый, специально оборудованный кабинет для кадетского класса. На стенах размещены плакаты, рассказывающие об истории и задачах Росгвардии. В классе установлена «Парта Героя», за которой право сидеть предоставляется только лучшим ученикам.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
День образования отметил тольяттинский ОМОН «Орлан»
26 ноября 2025, 12:45
День образования отметил тольяттинский ОМОН «Орлан»
За время существования подразделения его бойцы несколько десятков раз выезжали в служебные командировки в различные регионы Российской Федерации. Общество
1408
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
24 ноября 2025, 17:09
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты. Общество
1607
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
21 ноября 2025, 16:59
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях». Общество
897
В центре внимания
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
135
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
481
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
484
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
274
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
1005
Весь список